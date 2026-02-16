Epargne : avec près de 12,7 millions de titulaires, le PER poursuit son "essor ininterrompu depuis 2020", selon Bercy

( AFP / FRED TANNEAU )

"Le développement du PER se poursuivra en 2026, contribuant au financement des entreprises et de l'économie européenne", explique le ministère de l'Economie ce lundi 16 février, dans un communiqué.

Un succès qui ne faiblit pas. Près de 12,7 millions de personnes ont souscrit un plan d'épargne retraite (PER), outil de la retraite par capitalisation en France, dont les encours atteignent désormais 141,1 milliards d'euros, selon le ministère de l'Economie ce lundi 16 février, dans un communiqué dévoilant les chiffres à fin septembre 2025. Le PER confirme "son essor ininterrompu depuis 2020" avec une croissance soutenue "tant en nombre de titulaires qu'en encours", poursuit le ministère.

Les encours constitués atteignent 141,1 milliards d'euros, en nette progression de 19% par rapport aux 136,1 milliards d'euros enregistrés au 30 juin 2025. Un an auparavant, à fin septembre 2024, plus de 11 millions de personnes avaient souscrit un PER, et les encours atteignaient 119 milliards d'euros. Les PER individuels représentent 82,4 milliards d'euros d'encours, les PER d'entreprise collectifs 31,7 milliards d'euros, et ceux obligatoires, 27,1 milliards d'euros.

Selon Bercy, ces produits "apportent une contribution décisive au financement des entreprises, avec plus de 80% des actifs investis en France et dans l'Union européenne et plus de 60% des actifs investis dans le financement des entreprises en fonds propres et en dette privée", dont plus de 5 milliards d'euros en actifs non cotés. "Le développement du PER se poursuivra en 2026, contribuant au financement des entreprises et de l'économie européenne et à l'atteinte des objectifs du rapport Draghi", ajoute le ministère.

"Les débats récurrents renforcent l'attrait des dispositifs d'épargne individuelle"

La fédération professionnelle France Assureurs avait indiqué en janvier que ce produit d'épargne — né en 2019 de la loi Pacte — continuait de séduire, avec une hausse des versements de 16% en 2025, à 20,2 milliards d'euros. Selon l'enquête 2025 du Cercle de l'Épargne, 72% des non-retraités estiment que les pensions ne sont pas ou ne seront pas suffisantes pour garantir un niveau de vie satisfaisant. "Les débats récurrents sur l'équilibre des régimes de retraite alimentent cette perception et renforcent l'attrait des dispositifs d'épargne individuelle", a indiqué lundi dans une note son président Philippe Crevel.

La gestion des PER est en grande majorité déléguée à l'assureur. Plus le client est jeune, plus les placements sont risqués. Avant l'âge de 40 ans, les versements sont investis presque intégralement en unités de compte (UC), des investissements plus risqués mais potentiellement plus rémunérateurs les bonnes années. A l'heure de la retraite, le détenteur d'un PER peut choisir de récupérer son capital ou de bénéficier d'une rente mensuelle.