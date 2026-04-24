La Chine s'apprête à restreindre les investissements américains dans les entreprises technologiques, rapporte Bloomberg News

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un commentaire de l'ambassade de Chine à Washington au paragraphe 7)

La Chine prévoit d'interdire aux grandes entreprises technologiques, y compris aux principales start-ups spécialisées dans l'IA, d'accepter des capitaux américains sans l'accord du gouvernement, a rapporté vendredi Bloomberg News, citant des sources proches du dossier.

Les régulateurs chinois, notamment la Commission nationale pour le développement et la réforme, ont récemment demandé à plusieurs entreprises technologiques privées de refuser les investissements américains lors de leurs levées de fonds, sauf autorisation expresse, selon le rapport.

Les start-ups spécialisées dans l'IA Moonshot AI et StepFun figuraient parmi les entreprises ayant reçu ces directives, précise le rapport. Les régulateurs ont également décidé d'imposer des restrictions similaires à ByteDance, propriétaire de TikTok, et ne souhaitent pas que l'entreprise autorise des ventes secondaires d'actions à des investisseurs américains sans l'accord du gouvernement, ajoute-t-il.

Ces mesures visent à empêcher les investisseurs américains d'acquérir des participations dans des technologies sensibles liées à la sécurité nationale chinoise, a rapporté Bloomberg.

La NDRC, StepFun, ByteDance, Meta et Moonshot AI n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

Le département du Trésor américain et le Bureau du département du Commerce n'ont pas non plus répondu immédiatement. L'ambassade de Chine à Washington a déclaré ne pas être au courant de cette affaire.

Cette surveillance accrue fait suite à l'acquisition par Meta, en 2025, de la start-up d'IA Manus pour plus de 2 milliards de dollars, qui a déclenché des enquêtes sur les investissements étrangers dans les entreprises chinoises et les exportations de technologies, alors que l'on craignait que cette transaction n'incite d'autres start-ups à délocaliser leurs technologies de pointe.

Depuis des années, les capitaux américains jouent un rôle significatif dans le secteur technologique chinois, allant des investissements en capital-risque réalisés par des sociétés telles que Sequoia Capital et Benchmark à des liens opérationnels étroits impliquant des entreprises comme Apple, Microsoft et Tesla.

Les fonds de pension et les fonds de dotation américains ont également été des soutiens majeurs des fonds de capital-risque axés sur la Chine, contribuant à alimenter la croissance des plateformes Internet, des véhicules électriques et de l'IA.

Washington a également imposé ses propres restrictions plus tôt cette année, limitant les investissements américains dans certaines entreprises chinoises spécialisées dans l'IA, les semi-conducteurs et la technologie quantique, invoquant des préoccupations en matière de sécurité.