La Chine revoit à la baisse ses droits de douane sur les produits laitiers de l'UE

(Actualisé avec précisions et contexte)

La Chine a annoncé jeudi avoir revu à la baisse le niveau de ses droits de douane sur les produits laitiers de l'Union européenne (UE), représentant une valeur supérieure à 506 millions de dollars (426 millions d'euros), à l'issue d'une enquête de 18 mois en réponse aux taxes instaurées par le bloc sur les véhicules électriques chinois.

Le ministère chinois du Commerce a précisé que des droits de douane allant de 7,4% à 11,7% seraient appliqués aux produits laitiers en provenance de l'UE pour une période de cinq ans à partir du 13 février, soit nettement moins que le 21,9% à 42,7% prélevés en vertu d'une

décision provisoire

datant du mois de décembre.

L'UE avait indiqué début février que la Chine lui avait transmis ses calculs définitifs concernant les droits de douane sur ses produits laitiers, dont Pékin a conclu qu'ils sont subventionnés, et des groupes industriels avaient déjà indiqué que les taux définitifs variaient entre 7,4% et 11,7%.

La Chine a importé pour 589 millions de dollars (496 millions d'euros) de produits laitiers concernés par l'enquête en 2024, un montant similaire à celui de 2023.

C'est la deuxième fois en deux mois que la Chine, troisième producteur mondial de produits laitiers, réduit des droits de douane qu'elle avait instaurés sur des produits de l'UE après l'ouverture par le bloc d'une enquête sur ses véhicules électriques.

Bruxelles a publié en janvier des règles détaillées sur la manière dont les droits de douane pourraient être remplacés par des engagements de prix minimum préconisés par Pékin, bien que des divergences subsistent entre leurs propositions.

L'enquête antidumping chinoise sur les produits laitiers a débuté en août 2024 et a eu des répercussions sur les principaux exportateurs de produits laitiers tels que la France, l'Italie, le Danemark et les Pays-Bas. Elle visait le lait et la crème non sucrés, ainsi que les fromages frais et transformés, y compris le roquefort et le camembert français.

(Reportage Daphne Zhang et Lewis Jackson, version française Benjamin Mallet, édité par Blandine Hénault)