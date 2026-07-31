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La Chine renforce les règles de sortie du territoire face aux risques liés à la sécurité technologique
information fournie par Reuters 31/07/2026 à 12:56
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Chine interdira à ses citoyens de quitter le territoire s'ils sont considérés comme une menace potentielle pour la sécurité technologique nationale, conformément à la nouvelle réglementation en matière d'entrée et de sortie du territoire publiée vendredi.

Voici plus de détails:

* Les citoyens chinois pourraient se voir interdire de quitter la Chine s'ils enfreignent les contrôles à l'exportation ou les règles d'importation et d'exportation de technologies d'une manière susceptible de mettre en danger la sécurité industrielle ou technologique, selon un document publié par le Conseil d'État.

* Les citoyens ayant commis à l’étranger des actes illégaux ou criminels portant atteinte à la sécurité ou aux intérêts nationaux s’exposent à une interdiction de sortie du territoire d’une durée de six mois à trois ans à leur retour en Chine.

* Les ressortissants étrangers peuvent se voir interdire l’entrée en Chine pendant une durée d’un à cinq ans s’ils fournissent ou font de fausses déclarations lors d’une demande de visa chinois à l’étranger ou à la frontière.

* Ces règles entreront en vigueur à compter du 15 septembre.

* En mars, Pékin a interdit à deux cofondateurs de Manus de quitter la Chine, alors que les autorités menaient un examen réglementaire visant à déterminer si l’acquisition de cette start-up spécialisée dans l’IA par Meta, pour un montant de 2 milliards de dollars, enfreignait les règles en matière d’investissement, a rapporté le Financial Times.

* Pékin a ordonné à Meta de défaire cette acquisition fin avril, soulignant ainsi sa volonté d’empêcher les entreprises américaines de s’approprier les talents chinois en matière d’IA ainsi que la propriété intellectuelle du pays.

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