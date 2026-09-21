La Chine progresse dans la finalisation des achats de Boeing annoncés en mai

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(Ajout de Boeing; plus de détails aux paragraphes 3 à 8)

par David Shepardson

La Chine avance dans la mise en œuvre de son engagement d'acheter 200 avions Boeing BA.N , annoncé en mai, a déclaré lundi le représentant américain au Commerce, Jamieson Greer.

Jamieson Greer n’a donné aucune indication laissant penser que d’autres commandes d’avions chinois auprès de Boeing seraient imminentes, à l’approche de la rencontre prévue cette semaine entre le président Donald Trump et le président chinois Xi Jinping.

“Environ 140 commandes sont en bonne voie. Dix autres sont en cours de finalisation”, a déclaré Jamieson Greer à Fox News au sujet des commandes de Boeing passées par les compagnies aériennes chinoises.

Ces commandes constituaient le premier contrat majeur conclu par Boeing avec la Chine depuis près d’une décennie.

En mai, Donald Trump avait déclaré que la Chine pourrait potentiellement porter sa commande auprès de Boeing à pas moins de 750 avions.

La semaine dernière, Kelly Ortberg, directeur général de Boeing, a tempéré certaines attentes des analystes du secteur selon lesquelles la Chine pourrait passer une nouvelle commande auprès de Boeing à l’occasion des entretiens entre Trump et Xi.

“Je pense que le nombre de commandes va augmenter à l’avenir”, a déclaré Kelly Ortberg lors d’une conférence destinée aux investisseurs. “Elles seront annoncées par les compagnies aériennes à leur rythme, de la manière dont elles le souhaitent.”

Kelly Ortberg avait déclaré en mai que l’engagement de la Chine portant sur une commande de 200 avions ne constituait qu’une “première tranche” d’un accord potentiellement bien plus important.