La Chine progresse dans la finalisation des achats de Boeing annoncés en mai

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La Chine progresse dans la finalisation des achats de 200 avions Boeing BA.N , annoncés en mai, a déclaré lundi le représentant américain au Commerce, Jamieson Greer.

M. Greer n'a donné aucune indication laissant penser que d'autres commandes d'avions chinois auprès de Boeing seraient imminentes, à l'approche de la rencontre prévue cette semaine entre le président Donald Trump et le président chinois Xi Jinping.

« Environ 140 commandes sont en bonne voie. Dix autres sont en cours de finalisation », a déclaré M. Greer à Fox News au sujet des commandes de Boeing destinées aux compagnies aériennes chinoises.

Ces commandes constituaient le premier contrat chinois majeur de Boeing depuis près d’une décennie.