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La Chine prévoit d'autoriser les principales entreprises du secteur de l'IA à acheter un nombre limité de puces Nvidia H200, selon The Information
information fournie par Reuters 08/07/2026 à 17:58

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des informations contextuelles et des détails tirés du rapport)

La Chine prévoit d'autoriser ses principales entreprises spécialisées dans l'IA à acheter un nombre limité de puces H200 de Nvidia NVDA.O , a rapporté mercredi le site The Information, citant deux personnes directement informées du dossier.

Les autorités chinoises auraient indiqué ces dernières semaines à Alibaba 9988.HK , ByteDance et DeepSeek qu'elles pourraient bientôt recevoir l'autorisation d'acheter quelques puces H200, précise l'article.

L'action Nvidia a progressé de 1% à la suite de cette information.

Le géant des puces électroniques n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters, pas plus que le ministère américain du Commerce, qui supervise les exportations de puces d’IA de pointe à l’étranger.

Le ministère chinois du Commerce n’a pas non plus répondu immédiatement à une demande de commentaire, tandis qu’Alibaba, ByteDance et DeepSeek n’ont pas répondu en dehors des heures d’ouverture habituelles.

Le gouvernement américain a autorisé Nvidia à vendre ses puces H200 de pointe à la Chine et a accordé une licence à une dizaine d’entreprises chinoises pour l’achat de ces puces. Cependant, les autorités chinoises, soucieuses de soutenir les fournisseurs nationaux, ont jusqu’à présent refusé de donner leur accord .

Reuters avait rapporté en mars que Nvidia avait obtenu l’autorisation de Pékin pour vendre ces puces en Chine, citant des sources, et à peu près au même moment, le directeur général de Nvidia, Jensen Huang, avait également déclaré à CNBC que la société avait reçu le feu vert de la Chine.

Pékin est encore en train de déterminer le nombre exact de puces Nvidia à approuver, et celui-ci pourrait s’élever à moins de 200 000 au total, a indiqué The Information, ajoutant que ce chiffre représentait moins de la moitié de ce que les entreprises avaient demandé plus tôt cette année.

Le mois dernier, Reuters a rapporté en exclusivité que Nvidia avait indiqué à ses clients chinois que ses nouveaux processeurs centraux "Vera" destinés aux centres de données d’IA pourraient être disponibles dès le mois d’août et qu’ils pouvaient commencer à passer commande.

La part de marché de Nvidia en Chine est tombée de fait à zéro, a déclaré Jensen Huang en octobre, pénalisée par les contrôles à l’exportation américains et la volonté de Pékin de parvenir à l’autosuffisance dans les technologies clés.

Ce possible revirement de la position chinoise met en évidence la pénurie croissante de capacité de calcul à laquelle sont confrontées les entreprises technologiques du pays.

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