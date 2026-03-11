 Aller au contenu principal
La Chine prend des mesures pour limiter l'utilisation de l'IA OpenClaw dans les banques et les agences d'État, selon Bloomberg News
information fournie par Reuters 11/03/2026 à 05:06

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Correction pour ajouter le mot "chinois" au paragraphe 1)

Les agences gouvernementales et les entreprises publiques chinoises, y compris les plus grandes banques, ont reçu ces derniers jours des avis les mettant en garde contre l'installation du logiciel OpenClaw sur les appareils de bureau pour des raisons de sécurité, a rapporté Bloomberg News mercredi, citant des personnes familières avec le sujet.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.

