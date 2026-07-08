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La Chine pourrait autoriser des achats limités de puces Nvidia H200
information fournie par Zonebourse 08/07/2026 à 17:40

Pékin envisagerait d'autoriser plusieurs de ses principaux groupes spécialisés dans l'intelligence artificielle à acquérir un volume limité de puces Nvidia H200, selon The Information. Cette mesure marquerait un nouvel assouplissement dans l'accès des entreprises chinoises aux semi-conducteurs américains de pointe, sous réserve des autorisations d'exportation délivrées par Washington.

D'après le média, Alibaba, ByteDance et DeepSeek auraient été informés ces dernières semaines qu'ils pourraient prochainement obtenir l'autorisation d'acheter un nombre limité de puces H200. Ni Nvidia, ni le département américain du Commerce, ni les entreprises chinoises concernées n'ont souhaité commenter ces informations.

Nvidia dispose déjà de licences accordées par les autorités américaines pour exporter ses puces H200 vers la Chine. Reuters avait également rapporté en mars que le groupe avait obtenu l'approbation des autorités chinoises pour leur commercialisation sur ce marché. Le même mois, le directeur général Jensen Huang avait confirmé à CNBC que ces autorisations étaient bien en place.

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