La Chine muscle son rôle dans les normes de sécurité avec un méga-rappel de voitures

* La Chine entend renforcer son rôle de régulateur pour la sécurité auto

* Plus gros rappel de voitures jamais décrété en Chine

* Tesla et des marques chinoises doivent corriger un défaut sur 4,3 millions de véhicules

* Les poignées de portières intérieures et les poignées extérieures affleurantes au coeur du problème

Un rappel géant la semaine dernière en Chine, visant à rassurer les propriétaires de véhicules électriques (EV) inquiets de rester prisonniers de leur voiture en cas de perte d'alimentation électrique, a également illustré le rôle de premier plan que Pékin entend jouer désormais pour fixer les nouvelles normes de sécurité de certains des modèles les plus avancés.

Dans le cadre du plus important rappel de véhicules à ce jour sur le premier marché automobile mondial, neuf constructeurs, dont Tesla TSLA.O , Xiaomi 1810.HK et Leapmotor 9863.HK , ont annoncé vendredi rappeler à eux tous 4,3 millions de voitures au motif que les commandes d'urgence, ou les boutons mécaniques, permettant d'ouvrir les portières depuis l'intérieur de l'habitacle, ont été jugées potentiellement difficiles à trouver.

Cette décision suit de près l'annonce par la Chine en février de l'interdiction des poignées électriques extérieures amovibles si elles ne prévoient pas aussi un mécanisme manuel permettant d'actionner l'ouverture.

L'interdiction, qui vise un élément de design popularisé par Tesla, puis adopté par les constructeurs chinois de véhicules électriques et par d'autres, entrera en vigueur pour les nouveaux modèles à compter de 2027.

Alors que les autorités de régulation aux Etats-Unis et en Europe ont historiquement donné le la sur les questions de sécurité des voitures à l'échelle mondiale, la Chine - désormais aussi et de loin le premier marché pour les véhicules électriques, qui ont y représenté près de 55% des ventes de voitures neuves l'an dernier - pourrait bientôt s'emparer de ce rôle.

"La tendance est claire : la Chine, petit à petit, approche d'une position de leadership en matière de régulation pour les technologies automobiles avancées", commente Pedro Pacheco, vice-président recherche au sein du cabinet conseil Gartner.

MONTÉE "FULGURANTE" DANS LES INSTANCES DE NORMALISATION

Jusqu'ici, les constructeurs automobiles chinois ont lancé à une vitesse effrénée de nouvelles fonctionnalités comme les batteries à charge rapide ou les logiciels de conduite autonome, mais souvent en donnant la priorité sur l'expérience à bord et l'esthétique, avant toute autre considération, selon des analystes.

Maintenant, les régulateurs chinois, qui ont accru cette année leur supervision de l'industrie des VE et introduit des règles exigeant des constructeurs automobiles qu'ils tiennent un historique de l'état et des réparations de tous les véhicules électriques vendus, semblent vouloir pousser l'industrie dans une nouvelle direction.

Il s'agit d'un changement "depuis une phase rapide d'innovation sur les EV et de prolifération de fonctionnalités, vers une phase plus affirmée de régulation en matière de sécurité", observe Bill Russo, directeur général de la société conseil Automobility, basée à Shanghai.

Le sujet de l'ouverture des portières en toute circonstance et celui des poignées qui se fondent dans la carrosserie est également sur la table des régulateurs aux Etats-Unis et en Europe, mais les autorités n'y ont encore pris aucune décision.

En Juillet, l'administration américaine en charge de la sécurité routière, la NHTSA, a répondu à une pétition réclamant une enquête sur le système d'ouverture mécanique d'urgence d'environ 180.000 Model 3 de Tesla TSLA.O , que le dossier serait plus judicieusement traité dans le cadre du processus d'évolution réglementaire en cours.

La NHTSA n'a pas répondu aux demandes de commentaires de Reuters. Les régulateurs européens, qui travaillent eux aussi sur les questions soulevées par les poignées affleurantes, n'ont pas non plus répondu aux demandes de commentaires, tout comme l'Administration d'Etat chinoise en charge de la régulation du marché.

Michael Brooks, directeur exécutif du groupe de défense Center for Auto Safety, basé à Washington, remarque que les régulateurs chinois avancent plus vite que leurs homologues étrangers. Aux Etats-Unis, il a fallu plus d'une décennie pour imposer les avertisseurs de non bouclage d'une ceinture de sécurité pour passager arrière à cause de délais liés à la bureaucratie et aux résistances au sein de l'industrie.

"Vous ne verrez jamais ce type de délais en Chine", ajoute-t-il.

EVITER QUE LA VOITURE NE DEVIENNE UN PIÈGE

"Le système chinois fonctionne à travers un organisme de normalisation, la SAC (Standardization administration of China), qui est rattachée à l'Etat. C'est assez puissant", explique de son côté Alexis Fulchéron-Castadi, analyste et conseiller international chez AFNOR, le membre français des organisations normatives internationales ISO et IEC.

"La Chine a cette vision long terme qui vient établir un certain nombre de domaines dans lesquels la normalisation technique internationale doit devenir une priorité", ajoute-t-il. "(Elle) a la volonté d'être un peu la figure de référence (...) et augmente sa présence, soit par l'obtention de secrétariats de comités techniques pour influencer le travail qui se fait dans ces comités, soit en envoyant beaucoup de délégués participer aux réunions - parfois dix fois plus que d'autres pays -, ce qui permet d'avoir une force de frappe beaucoup plus importante."

Dans son dernier baromètre annuel, AFNOR a constaté que la Chine est passée de zéro secrétariats pilotés à l'ISO en 2004 à 90 en 2025, une montée "fulgurante" qui la place désormais au deuxième rang mondial derrière l'Allemagne et ex-aequo avec les Etats-Unis.

Le rappel de vendredi en Chine prévoit des correctifs rapides dans un premier temps: les constructeurs concernés placeront dans l'habitacle des étiquettes bien visibles pour indiquer où se trouve la poignée d'ouverture et déploieront des mises-à-jour à distance pour ordonner à la voiture de baisser ses vitres latérales automatiquement en cas d'urgence.

Des médias d'Etat chinois ont rapporté en octobre que le conducteur d'une berline SU7 de marque Xiaomi est mort, prisonnier de sa voiture qui a pris feu après une collision, et que des passants ont été incapables d'ouvrir les portières pour le libérer.

Aux Etats-Unis, plusieurs plaintes ont été déposées, accusant le design des poignées de portes de Tesla d'avoir provoqué des blessures et des décès quand des conducteurs ou leurs passagers n'ont pas réussi à s'extirper d'un véhicule en flamme.

La décision réglementaire chinoise pourrait conduire le géant américain de l'électrique à repenser globalement le design minimaliste de ses dispositifs d'ouverture, poursuit Bill Russo.

"Parce que la Chine est un marché si important en terme de ventes et de production pour Tesla, je m'attends à ce qu'ils modifient leur design en fonction de l'injonction chinoise, plutôt que de maintenir une solution complètement séparée, juste pour la Chine."

Tesla n'a pas répondu aux demandes de commentaire.

(Reportage Zhang Yan à Shanghaï, Ju-min Park et Qiaoyi Li à Pékin et Chris Kirkham à Los Angeles, avec Marie Mannes à Stockholm, Gilles Guillaume à Paris et Rachel More à Berlin, version française Gilles Guillaume, édité par Augustin Turpin)