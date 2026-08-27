La Chine lance une campagne d'un an visant à améliorer la qualité des véhicules et impose des rappels en cas de défauts

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Jeudi, les autorités de régulation chinoises ont ordonné aux constructeurs automobiles de présenter des plans de rappel préventifs pour tout défaut détecté lors d’audits internes, dans le cadre d’une campagne d’un an visant à améliorer la qualité et la sécurité des véhicules sur le plus grand marché automobile mondial. Tesla TSLA.O et huit constructeurs chinois de véhicules électriques ont annoncé le 21 août des mesures correctives concernant au total 4,3 millions de véhicules, dans le cadre du plus grand rappel automobile jamais réalisé en Chine, motivé par des problèmes de sécurité liés aux mécanismes de déverrouillage d'urgence des portes.

Dans le cadre de cette campagne, les constructeurs automobiles sont tenus de mener des inspections approfondies portant sur la qualité, la fiabilité et la durabilité de leurs produits, ainsi que sur les essais et la validation des nouvelles technologies au sein de leurs activités et chez leurs principaux fournisseurs. Ils doivent soumettre des rapports aux autorités locales d’ici fin 2026, selon un communiqué conjoint publié par l’autorité de régulation du marché et les ministères de l’Industrie, de la Sécurité publique et de l’Environnement.

Les entreprises doivent déposer sans délai leurs plans de rappel auprès de l’autorité de régulation du marché et procéder à des rappels volontaires des produits défectueux. Les autorités locales doivent renforcer leur surveillance et garantir une validation rigoureuse de la sécurité avant l’introduction de nouvelles technologies automobiles.

Les audits porteront également sur la sécurité des systèmes avancés d’aide à la conduite et de conduite autonome, ainsi que sur les capacités des constructeurs automobiles dans des domaines tels que la sécurité fonctionnelle, la cybersécurité, la sécurité des données, les mises à jour logicielles, la surveillance des incidents et les interventions d’urgence.

Ces dernières mesures témoignent de l’approche de plus en plus ferme de la Chine en matière de réglementation de la sécurité automobile.

Alors que la demande intérieure s’affaiblit dans un contexte de ralentissement général de la deuxième économie mondiale, l’industrie automobile chinoise a réorienté ses priorités: plutôt que de défendre ses parts de marché par une guerre des prix prolongée, elle se concentre désormais sur l’amélioration de la qualité des produits et de la compétitivité à long terme.

Dans une initiative sectorielle distincte publiée peu après la publication du décret officiel, l’Association chinoise des constructeurs automobiles a averti qu’une “concurrence irrationnelle” pourrait nuire à la régularité de la production et à la sécurité des produits, compromettant ainsi le développement de haute qualité du secteur.