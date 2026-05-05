La Chine invoque sa loi anti-sanctions pour contrer l'inscription de raffineries sur la liste noire américaine

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* La Chine ordonne aux entreprises de ne pas se conformer aux sanctions américaines visant cinq raffineries de pétrole

* Cela met en évidence les risques encourus par les entreprises prises entre les réglementations américaines et chinoises

* Cette décision intervient moins de deux semaines avant la visite de Trump à Pékin

(Ajout d'un commentaire officiel de la Maison Blanche au paragraphe 6)

La Chine a, pour la première fois, invoqué une loi visant les entreprises qui se conforment à des sanctions étrangères qu’elle rejette, intensifiant ainsi sa riposte contre la mise sur liste noire par les États-Unis de plusieurs raffineries de pétrole pour leurs achats de brut iranien.

Samedi, le ministère du Commerce a ordonné aux entreprises de ne pas se conformer aux sanctions américaines contre cinq raffineries, dont Hengli Petrochemical 600346.SS , récemment désignée , en invoquant une loi qui permet à Pékin de prendre des mesures de rétorsion contre les entités appliquant des sanctions qu’elle juge illégales.

Washington et d’autres gouvernements occidentaux ont sanctionné un certain nombre d’entreprises chinoises pour avoir négocié du pétrole iranien ou russe, s’attirant ainsi des critiques répétées de la part de Pékin.

Hengli Petrochemical a nié les allégations américaines selon lesquelles elle aurait fait du commerce avec l'Iran. Les raffineurs indépendants en Chine sont les principaux acheteurs des exportations de pétrole iranien.

TRUMP DOIT SE RENDRE À PÉKIN

Cette décision intervient moins de deux semaines avant la visite prévue du président américain Donald Trump à Pékin, soulignant la volonté de la Chine de déployer ses outils de pression économique malgré une trêve commerciale avec Washington.

« Toute entreprise envisageant de contourner les sanctions américaines devrait y réfléchir à deux fois », a déclaré un responsable de la Maison Blanche à Reuters sans donner plus de détails sur la décision chinoise.

En vertu de la loi, introduite en 2021 et révisée pour la dernière fois en avril, la Chine peut imposer des contre-mesures à des entreprises et des particuliers, notamment des restrictions en matière de commerce et d’investissement ainsi que des restrictions d’entrée et de sortie.

Selon des analystes juridiques, cette loi place les contreparties des entreprises sanctionnées dans une situation de double contrainte, les exposant à des violations de la législation chinoise si elles se conforment aux sanctions étrangères, ou à des sanctions ailleurs si elles ne le font pas.

Le Service des délégués commerciaux du Canada a averti en août dernier les entreprises opérant en Chine qu’elles pourraient se retrouver prises en étau entre les règles américaines, européennes et chinoises en raison de cette législation.

Le Quotidien du Peuple, journal officiel chinois, a déclaré dimanche que cette mesure « utilise le pouvoir de l'État de droit pour contrer précisément la "juridiction à longue portée" des États-Unis ».

La loi permet aux entreprises de demander des dérogations. Un trader chez une contrepartie de Hengli, qui a souhaité rester anonyme, a déclaré que les entreprises ayant des activités importantes à l’étranger devraient pouvoir justifier leur demande d’exemption auprès des régulateurs chinois.