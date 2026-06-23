La Chine devance les États-Unis avec le supercalculateur le plus rapide au monde, mais cette course n'est pas axée sur l'intelligence artificielle

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le système chinois LineShine décroche la première place du classement TOP500, mais n'arrive qu'en quatrième position dans un test conçu pour simuler des tâches de calcul de type IA

* Selon les experts, les systèmes axés sur l’IA des entreprises américaines du cloud ne sont généralement pas en lice pour figurer dans le classement TOP500

* La Chine avait suspendu ses candidatures au classement TOP500 en 2023, après des années de contrôles à l'exportation imposés par les États-Unis

par Stephen Nellis

La Chine a dépassé les États-Unis pour décrocher la première place du classement des supercalculateurs les plus rapides au monde, mais selon les experts, ces résultats en disent davantage sur la volonté de Pékin de démontrer son autonomie en matière de systèmes informatiques que sur sa position dans la course mondiale à l’IA. Le système LineShine du Centre national de supercalcul de Shenzhen, en Chine, utilise des puces conçues localement et s’est hissé à la première place du TOP500, un classement mondial semestriel des supercalculateurs, marquant ainsi la première apparition du pays dans ce classement depuis trois ans.

Ce classement intervient alors que les États-Unis et la Chine se livrent une concurrence de plus en plus intense dans le domaine de l’informatique de pointe. Lundi, le président américain Donald Trump a signé un décret visant à donner aux États-Unis une longueur d’avance sur la Chine dans le domaine émergent de l’informatique quantique. Dans l’édition de juin 2026 du TOP500, LineShine a devancé l’ancien détenteur du titre, El Capitan, un supercalculateur hébergé au Laboratoire national de Lawrence Livermore que le gouvernement américain utilise pour développer et entretenir son arsenal nucléaire. Toutefois, des experts en technologie et en politique interrogés par Reuters ont indiqué que ces résultats ne signifiaient pas pour autant que la Chine disposait de l’ordinateur le plus rapide au monde pour les travaux d’IA, en raison des évolutions survenues ces dernières années dans le secteur informatique et des méthodes utilisées pour établir ce classement. LineShine s’est classé quatrième lors d’un test de référence conçu pour simuler des tâches de calcul plus proches de celles de l’IA.

TESTS DE PERFORMANCE

Pendant des décennies, les supercalculateurs regroupaient de nombreuses machines distinctes pour traiter des problèmes scientifiques complexes, tels que la simulation des interactions entre atomes, et relevaient principalement du domaine des laboratoires nationaux et des universités. Pour figurer dans le classement TOP500, les exploitants de supercalculateurs doivent effectuer une série de tests de performance visant à reproduire ce type de travail. Mais ces dernières années, des entreprises de cloud computing telles que Microsoft MSFT.O , Amazon.com AMZN.O et Google ( GOOGL.O , filiale d’Alphabet) ont développé leurs propres supercalculateurs de grande envergure, mais en les orientant plutôt vers des tâches d’IA. La plupart de ces entreprises ne cherchent pas à figurer dans le classement TOP500. Une étude menée l’année dernière par les chercheurs en politique de l’IA Konstantin Pilz, James Sanders, Robi Rahman et Lennart Heim a révélé que le système Colossus de xAI ( SPCX.O ), propriété de SpaceX, était probablement déjà plus puissant que le système El Capitan du gouvernement américain.

« Si les hyperscalers soumettaient leurs systèmes, ce “système le plus rapide au monde” ne figurerait pas parmi les cinq premiers », a déclaré Jimmy Goodrich, chercheur senior à l’Institut pour les conflits mondiaux et la coopération de l’Université de Californie.

LES EFFORTS EN MATIÈRE DE CONCEPTION DE PUCE Selon les experts, la victoire chinoise dans ce classement montre surtout que la Chine souhaitait voir reconnus ses efforts en matière de conception de puces, ce qui marque un changement par rapport aux dernières années. La Chine a occupé pour la première fois la première place du classement TOP500 en 2010 et s’est disputé la première place avec les États-Unis et le Japon jusqu’en 2023, date à laquelle elle a cessé de soumettre ses systèmes après des années de contrôles à l’exportation liés aux puces et à l’informatique, mis en place d’abord par la première administration Trump, puis sous la présidence de Joe Biden.

« Je ne suis pas surpris que ce soit le système numéro un. Ce qui me surprend, c’est qu’ils l’aient soumis et qu’ils souhaitent en obtenir la reconnaissance », a déclaré Addison Snell, directeur général d’Intersect360 Research, une société spécialisée dans les supercalculateurs. Le système LineShine ne contient aucune puce d’IA de pointe, selon les détails présentés avec les résultats, probablement parce que les outils nécessaires à la fabrication de ces puces sont toujours soumis aux contrôles à l’exportation américains.

« La Chine espère convaincre le monde que les contrôles à l’exportation sont inutiles en comptant sur le fait que nous ignorions ces détails », a déclaré M. Goodrich. Le Centre national de supercalcul n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.