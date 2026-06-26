Guerre en Ukraine : la Russie annonce avoir abattu 660 drones ukrainiens dans plus de dix régions durant la nuit

Ces derniers mois, l'Ukraine a intensifié sa campagne de frappes de drones à longue portée contre la Russie, notamment contre des infrastructures énergétiques.

Un drone Bober ukrainien. (illustration) ( AFP / SERGEI SUPINSKY )

Les forces anti-aériennes russes ont annoncé avoir abattu 660 drones ukrainiens dans la nuit de jeudi à vendredi 26 juin, a annoncé le ministère de la Défense à Moscou. C'est une des plus importantes attaques ukrainiennes depuis le début du conflit.

Ces drones ont notamment été détruits au-dessus de plus d'une dizaine de régions dont celle de Moscou , ainsi que dans la péninsule de Crimée annexée, en mer Noire et en mer d'Azov, a indiqué le ministère.

Selon le maire de Moscou, Sergueï Sobianine, au moins 47 drones qui se dirigeaient vers la capitale ont été interceptés.

Attaque "massive"

"Les spécialistes des services d'urgence travaillent là où les débris sont tombés", a-t-il écrit sur Telegram, sans faire état de victime ou de dégâts.

Une attaque "massive" de drones a également frappé la région de Toula, à environ 180 km au sud de Moscou, selon le gouverneur régional, Dimitri Milaïev. "Une maison particulière a été endommagée dans un hameau du district de Chtchekino, blessant une femme", a-t-il indiqué sur Telegram.

Ces derniers mois, l'Ukraine a intensifié sa campagne de frappes de drones à longue portée contre la Russie, notamment contre des infrastructures énergétiques, dans le but de priver le Kremlin d'une source de revenus vitale pour financer son effort de guerre.

La semaine dernière, une attaque ukrainienne avait entraîné un impressionnant incendie dans une raffinerie dans le sud-est de Moscou.