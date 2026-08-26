La Chine démontre ses capacités en matière de sécurité automobile avec un rappel massif de véhicules Tesla et d'autres marques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* La Chine se montre de plus en plus ferme en matière de réglementation de la sécurité automobile

* Tesla et les constructeurs chinois de véhicules électriques vont réparer 4,3 millions de véhicules dans le cadre du plus grand rappel jamais organisé en Chine

* Cette mesure répond aux inquiétudes concernant la difficulté à localiser le mécanisme d’ouverture d’urgence des portes à l’intérieur du véhicule

* La Chine a également interdit les poignées électroniques extérieures dépourvues d’un mécanisme manuel traditionnel

Un vaste rappel lancé la semaine dernière en Chine vise à répondre à une crainte de longue date des propriétaires de véhicules électriques: celle de se retrouver potentiellement coincés dans leur voiture en cas de panne d'électricité. Il souligne également la manière dont Pékin prend désormais la tête de l'élaboration de nouvelles normes de sécurité automobile pour certains des véhicules les plus avancés au monde.

S'agissant du plus grand rappel jamais enregistré sur le plus grand marché automobile mondial, neuf constructeurs automobiles, dont Tesla TSLA.O , Xiaomi 1810.HK et Leapmotor

9863.HK , ont déclaré qu'ils allaient réparer un total de 4,3 millions de véhicules en raison de craintes selon lesquelles les boutons ou leviers d'urgence à l'intérieur des voitures, qui permettent aux occupants d'ouvrir manuellement une porte, pourraient être difficiles à localiser.

Cette décision fait suite à l’annonce par la Chine, en février, d’une interdiction des poignées électroniques extérieures dépourvues d’un mécanisme manuel traditionnel permettant d’ouvrir la porte. L’interdiction de ces conceptions minimalistes, popularisées par Tesla et imitées par les constructeurs chinois de véhicules électriques, s’appliquera aux nouveaux modèles à partir de l’année prochaine.

Alors que les régulateurs américains et européens ont historiquement joué un rôle de premier plan en matière de sécurité automobile à l’échelle mondiale, la Chine — qui est aujourd’hui de loin le plus grand marché mondial des véhicules électriques, ces derniers représentant près de 55 % des ventes de voitures neuves — pourrait bientôt donner le ton.

“La tendance est claire: la Chine s'apprête, petit à petit, à prendre la tête de la réglementation en matière de technologies automobiles de pointe”, a déclaré Pedro Pacheco, vice-président chargé de la recherche au sein du cabinet de conseil Gartner.

“UNE PHASE DE RÉGLEMENTATION AFFIRMÉE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ”

Si les constructeurs automobiles chinois ont déployé à une vitesse fulgurante des fonctionnalités telles que les batteries à recharge rapide et les logiciels avancés de conduite autonome, ils ont souvent privilégié l’expérience utilisateur et l’esthétique au détriment d’autres considérations, ont indiqué les analystes.

Aujourd’hui, les régulateurs chinois semblent orienter le secteur dans une nouvelle direction, en renforçant la surveillance et en introduisant des règles obligeant les constructeurs automobiles à suivre l’état et l’historique des réparations de tous les véhicules électriques vendus.

Il s’agit d’un passage “d’une innovation rapide dans le domaine des véhicules électriques et d’une prolifération des fonctionnalités vers une phase de réglementation de la sécurité beaucoup plus stricte”, a déclaré Bill Russo, directeur général du cabinet de conseil Automobility, basé à Shanghai.

Les problèmes liés au déverrouillage des portières et aux poignées de portières ont également suscité des inquiétudes aux États-Unis et en Europe, bien que les autorités n’aient pas encore pris de mesures.

En juillet, l’Administration nationale américaine de la sécurité routière (NHTSA), en réponse à une pétition demandant l’ouverture d’une enquête sur un défaut concernant le déverrouillage mécanique d’urgence des portes d’environ 180 000 véhicules Tesla TSLA.O Model 3, a déclaré que cette question serait traitée de manière plus appropriée dans le cadre d’un processus réglementaire en cours.

La NHTSA a refusé de commenter cet article. Les régulateurs européens, qui avaient l’année dernière identifié les risques potentiels liés à la conception des poignées de porte comme une priorité majeure, n’ont pas répondu aux demandes de Reuters. L’Administration d’État chinoise pour la régulation du marché n’a pas non plus répondu à une demande de commentaire.

Michael Brooks, directeur exécutif du Center for Auto Safety, un groupe de défense basé à Washington, D.C., a déclaré que la NHTSA avait du mal à suivre les évolutions rapides de la technologie automobile, telles que les voitures autonomes et les commandes tactiles, tandis que les régulateurs chinois avaient mis en œuvre des règles plus rapidement.

Certaines exigences de sécurité aux États-Unis, comme les avertissements relatifs au port de la ceinture de sécurité à l’arrière, ont mis plus d’une décennie à voir le jour en raison de retards bureaucratiques et de la résistance du secteur.

“Il existe tant de façons pour qu’une réglementation soit contrecarrée, modifiée ou retirée par une nouvelle administration”, a-t-il déclaré. “Ce sont là des retards que l’on ne verrait jamais en Chine.”

Parmi les autres exemples notables de la Chine ouvrant la voie en matière de réglementation de la sécurité automobile, on peut citer l’interdiction, l’année dernière, de l’utilisation de termes tels que “conduite intelligente” et “conduite autonome” dans la publicité pour les systèmes d’aide à la conduite.

Cette mesure va plus loin que ce qui est pratiqué sur la plupart des marchés occidentaux, même si la Californie a estimé l’année dernière que Tesla avait enfreint la législation de l’État en utilisant l’expression “autopilot” dans ses campagnes marketing.

COINCÉS À L’INTÉRIEUR

Dans le cadre de ce dernier rappel en Chine, les constructeurs automobiles vont remédier au problème en apposant des étiquettes plus claires sur les mécanismes de déverrouillage des portières et en déployant des mises à jour logicielles à distance qui permettront d’abaisser les vitres en cas d’urgence.

Les problèmes liés au déverrouillage et aux poignées de porte ont fait l’objet d’une attention particulière à l’échelle mondiale après que des cas de personnes restées coincées à l’intérieur de véhicules en feu ont été signalés.

Les médias d’État chinois ont rapporté en octobre que le conducteur d’une berline Xiaomi SU7 était décédé à la suite d’un accident et d’un incendie, et que les passants n’avaient pas pu ouvrir les portes pour le sortir du véhicule.

Aux États-Unis, plusieurs poursuites judiciaires ont allégué que la conception des poignées de porte de Tesla avait entraîné des blessures ou des décès après que des conducteurs ou des passagers se sont retrouvés piégés dans un véhicule en feu. Certains conducteurs se sont plaints auprès de la NHTSA de ne pas avoir pu faire sortir leur enfant du véhicule après en être sortis eux-mêmes.

Pour Tesla, cette mesure réglementaire chinoise pourrait l’obliger à repenser sa conception minimaliste des poignées de porte à l’échelle mondiale, a déclaré M. Russo.

“La Chine étant un marché de vente et de production si important pour Tesla, je m’attends à ce que Tesla adapte sa conception aux exigences chinoises plutôt que de maintenir une solution totalement distincte réservée à la Chine”, a-t-il déclaré.

Tesla n’a pas répondu à une demande de commentaire.