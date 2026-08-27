La Chine autorise l'Icotyde, un médicament contre le psoriasis de J&J, selon le laboratoire pharmaceutique

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (LEAD: mention du nom de la marque au paragraphe 3 et impossibilité pour J&J de s'exprimer au paragraphe 4)

L'autorité chinoise de régulation des médicaments a approuvé l' JNJ.N , un comprimé oral de Johnson & Johnson destiné au traitement du psoriasis, a annoncé jeudi la société, intensifiant ainsi la concurrence sur le deuxième plus grand marché pharmaceutique mondial face à des rivaux tels que Bristol Myers Squibb BMY.N et AbbVie ABBV.N .

Le psoriasis, une maladie auto-immune chronique qui provoque l’apparition de plaques cutanées prurigineuses, squameuses et inflammatoires, touche plus de 8,4 millions de patients en Chine, selon J&J. Parmi les autres traitements disponibles figurent le Tremfya de J&J, le Sotyktu de Bristol Myers et le Skyrizi d’AbbVie.

Les analystes de Wall Street ont déclaré que le médicament de J&J, l’Icotyde, présentait un « potentiel de blockbuster » en tant que traitement oral sûr et efficace, et que ce médicament à prise unique quotidienne pourrait conquérir une part de marché significative au détriment des traitements injectables, tels que le Skyrizi et le Tremfya.

Il a été autorisé en Chine pour le traitement du psoriasis en plaques modéré à sévère, a indiqué J&J dans un communiqué. Interrogé sur la disponibilité, le prix et les prévisions de ventes pour le marché local, un porte-parole a renvoyé Reuters vers ce communiqué.

D'autres laboratoires pharmaceutiques, notamment la société chinoise Innocare Pharma 688428.SS et la société japonaise Takeda Pharmaceutical 4502.T , développent également des traitements oraux expérimentaux sur un marché mondial largement dominé par les produits injectables.