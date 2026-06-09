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La Chine approuve le Tivdak de Pfizer dans le cancer du col de l'utérus
information fournie par Zonebourse 09/06/2026 à 15:02

La société biopharmaceutique chinoise Zai Lab a annoncé lundi que Pékin avait approuvé la mise sur le marché de Tivdak, un traitement contre le cancer du col de l'utérus issu du portefeuille de Pfizer.

L'Administration nationale des produits médicaux (NMPA) en Chine a ainsi autorisé la demande de licence de produit biologique (BLA) relative au produit dans le traitement de la forme récurrente ou métastatique de ce cancer, chez les patientes présentant une progression de la maladie pendant ou après une chimiothérapie.

Il est précisé que ce feu vert intervient à la suite d'une étude clinique de phase 3 ayant montré que le médicament, administré par injection, permettait d'améliorer la survie globale des patientes.

Le médicament avait déjà été approuvé aux Etats-Unis, au Japon, en Europe, au Royaume-Uni et à Hong Kong, quoique dans des indications légèrement différentes.

Un conjugué anticorps-médicament issu de l'acquisition de Seagen

Tivdak est un conjugué anticorps-médicament associant un anticorps monoclonal mis au point par le danois Genmab à un agent cytotoxique de Pfizer.

Zai Lab dispose des droits de commercialisation sur le produit depuis la signature d'un accord de licence exclusif avec Seagen, racheté depuis par Pfizer.

L'entreprise chinoise estime qu'environ 150 000 nouveaux cas de cancer du col de l'utérus sont diagnostiqués chaque année en Chine, où les options thérapeutiques restent limitées pour les patientes voyant leur maladie progresser.

L'action Pfizer était attendue en hausse de 0,3% mardi à l'ouverture de Wall Street.

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