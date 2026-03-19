La Chine appelle à la fin du conflit dans le Golfe et propose d'atténuer la pénurie d'énergie en Asie du Sud-Est

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* La Chine se dit prête à coopérer avec l'Asie du Sud-Est en matière de sécurité énergétique

* Le ministère des affaires étrangères signale que le détroit d'Ormuz devrait être rouvert

* Selon un analyste, Pékin voit une opportunité dans la crise énergétique

(Ajout des remarques du ministre chinois des affaires étrangères aux paragraphes 7 et 8) par Liz Lee et Joe Cash

La Chine a appelé à la fin du conflit dans le Golfe et a déclaré que la sécurité des voies navigables ne devrait pas être perturbée jeudi, ajoutant qu'elle était prête à travailler avec l'Asie du Sud-Est pour faire face aux pénuries d'énergie alors que les marchés pétroliers se remettent des chocs d'approvisionnement.

Alors que la guerre américano-israélienne contre l'Iran a permis à la Chine de se présenter comme la superpuissance la plus fiable, les analystes affirment qu'elle se méfie de l'incertitude du marché mondial de l'énergie, notamment parce qu'elle a besoin des ressources qu'elle stocke depuis la fin des années 2000 pour alimenter le secteur manufacturier qui sous-tend son économie.

L'aide apportée aux 700 millions d'habitants de l'Asie du Sud-Est serait un soulagement bienvenu pour les importateurs de pétrole de la région , après l'ordre donné par Pékin au début du mois d'interdire les exportations chinoises de diesel, d'essence et de carburéacteur . La Chine freine également les exportations d'engrais, qui dépendent des sous-produits du raffinage du pétrole et du gaz, afin de protéger son marché intérieur.

"La situation au Moyen-Orient a perturbé la sécurité énergétique mondiale", a déclaré Lin Jian, porte-parole du ministère chinois des affaires étrangères, lors d'une conférence de presse régulière, lorsqu'on lui a demandé si les pays d'Asie du Sud-Est avaient demandé de l'aide à la Chine.

"Les pays concernés devraient immédiatement cesser leurs opérations militaires afin d'éviter que l'instabilité régionale n'ait un impact plus important sur le développement économique mondial", a déclaré M. Lin, ajoutant que la sécurité des voies navigables ne devait pas être "perturbée", sans nommer le détroit d'Ormuz.

"La Chine est disposée à renforcer la coordination et la coopération avec les pays d'Asie du Sud-Est pour traiter conjointement les questions de sécurité énergétique", a ajouté M. Lin.

Lors d'un appel téléphonique avec son homologue britannique plus tard dans la journée de jeudi, le ministre chinois des affaires étrangères, Wang Yi, a déclaré qu'"en tant que membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, la Chine et le Royaume-Uni ont la responsabilité de maintenir la paix et la sécurité internationales."

La guerre "qui ne cesse de s'étendre" au Moyen-Orient a eu "un impact direct sur l'énergie, la finance, le commerce et la navigation au niveau international, et nuit aux intérêts communs de tous les pays", a-t-il ajouté.

UNE OPPORTUNITÉ POUR LES RELATIONS AVEC LA CHINE

La crise pourrait créer de nouvelles ouvertures dans des pays où la Chine a eu du mal à s'implanter, a déclaré Wang Jin, membre du Club de Pékin pour le dialogue international, un groupe de réflexion relevant du ministère chinois des affaires étrangères.

La fermeture du détroit d'Ormuz met également en évidence la fiabilité relative des énergies renouvelables par rapport aux combustibles fossiles du Golfe, y compris l'énergie nucléaire et d'autres secteurs d'énergie verte dans lesquels Pékin est un leader mondial, a ajouté M. Wang.

"La Chine espère développer des relations très positives, saines et très cohérentes, notamment dans le domaine de l'énergie, avec tout le monde", a ajouté M. Wang.

La secrétaire philippine à l'énergie, Sharon Garin, a rencontré l'ambassadeur de Chine aux Philippines mardi pour discuter de la coopération dans le domaine de l'énergie, ce qui constitue une rupture par rapport à la dispute entre les deux pays sur les droits maritimes en mer de Chine méridionale.