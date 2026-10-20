La chaleur de 2026 pèse sur les volumes d'Engie

Dans un point préliminaire publié en amont de la présentation de ses résultats pour les neuf premiers mois de 2026, prévue le 5 novembre, Engie indique que des températures plus élevées que sur la même période de 2025 et que la moyenne saisonnière auront un effet négatif sur ses volumes en France.

Selon le groupe énergétique, les températures plus élevées enregistrées cette année se traduiront par une baisse des volumes pour les activités de distribution de gaz en France (GRDF, au sein du segment "Infrastructures") et pour les activités de fourniture en France (B2C et B2B, rattachées au segment "Fourniture et gestion de l'énergie").

Ainsi, Engie prévoit, pour les neuf premiers mois de 2026, des effets de volume négatifs (liés à des températures plus élevées que la moyenne saisonnière) de -6,5 TWh (térawattheures) dans le segment "Infrastructures", de -1,8 TWh dans le B2C et de -0,8 TWh dans le B2B.

Pour rappel, sur la même période en 2025, ces trois effets de volume étaient respectivement de 0,7 TWh, de 0,3 TWh et de 0 TWh. Ainsi, d'une année sur l'autre, ils se sont dégradés respectivement de 7,2 TWh, de 2,1 TWh et de 0,8 TWh.