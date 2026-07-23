La chaîne de supermarchés américaine Albertsons revoit à la baisse ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfices annuels

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Albertsons ACI.N a revu à la baisse jeudi ses prévisions annuelles de chiffre d'affaires à périmètre constant et de bénéfices, alors que les distributeurs alimentaires américains doivent composer avec la prudence des consommateurs face à la hausse des prix de l'essence et des denrées alimentaires.

La société s'attend à ce que son chiffre d'affaires à périmètre constant recule de 0,5% à 1,5%, alors qu'elle visait auparavant une stagnation ou une hausse de 1%.

Albertsons a estimé son bénéfice par action ajusté entre 1,75 et 1,85 dollar, contre une fourchette initiale comprise entre 2,22 et 2,32 dollars.