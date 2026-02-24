 Aller au contenu principal
La chaîne de restaurants méditerranéens Cava prévoit des ventes annuelles supérieures aux estimations
information fournie par Reuters 24/02/2026 à 22:17

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des actions au paragraphe 2) par Sanskriti Shekhar et Juveria Tabassum

Cava Group CAVA.N a prévu des ventes annuelles à magasins comparables supérieures aux estimations de Wall Street mardi, pariant sur une demande soutenue pour ses bols méditerranéens sains, même si des coûts plus élevés liés aux matières premières et aux tarifs douaniens pèsent sur ses marges.

Les actions de la société ont augmenté d'environ 8 % dans les échanges prolongés après que Cava ait également affiché une hausse surprise des ventes trimestrielles à magasins comparables.

Les bols méditerranéens, les pitas et les salades personnalisables, riches en protéines et en fibres, dont le prix varie entre 11 et 16 dollars, ont séduit les consommateurs qui changent de régime alimentaire en raison de l'adoption croissante de médicaments amaigrissants qui réduisent l'appétit, a déclaré le directeur général Brett Schulman à l'agence Reuters.

Cava prévoit une hausse de prix de 1,4 % sur certains produits haut de gamme et d'accompagnement, mais maintiendra les prix inchangés sur ses principaux bols et pitas au poulet et au falafel, et lancera son premier bol protéiné aux fruits de mer à la fin du trimestre en cours, a ajouté M. Schulman.

"Il y a certainement beaucoup d'anxiété concernant l'impact de l'IA sur les emplois d'entrée de gamme, ce qui affecterait directement la génération Z, mais en examinant les données, le consommateur continue de dépenser... ils ont une sensibilité accrue à l'endroit où ils dépensent leurs dollars", a déclaré Schulman.

Cava s'attend à ce que les ventes des restaurants comparables pour l'exercice 2026 augmentent de 3 à 5 %, ce qui est supérieur à l'estimation moyenne des analystes, qui est de 3,16 %, selon les données compilées par LSEG.

La hausse des prix des produits de base tels que le bœuf, ainsi que les coûts d'emballage élevés, en raison des tarifs d'importation américains, ont entraîné une baisse de 60 points de base de la marge bénéficiaire au niveau des restaurants, à 24,4% pour l'exercice 2025.

L'entreprise s'attend à ce que la marge bénéficiaire pour l'exercice 2026 soit inférieure à ce niveau, entre 23,7 % et 24,2 %.

Son rival Chipotle Mexican Grill CMG.N a également signalé une pression sur les marges au début du mois en raison de la hausse des prix des ingrédients clés tels que le bœuf , ainsi que de la baisse des dépenses.

Les ventes à magasins comparables de Cava au quatrième trimestre ont augmenté de 0,5 %, alors que les estimations tablaient sur une baisse de 0,85 %.

