La chaîne de grands magasins Kohl's revoit à la hausse ses prévisions de bénéfice annuel

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Kohl's KSS.N a revu à la hausse mercredi ses prévisions de bénéfice annuel, la chaîne de grands magasins américaine tirant profit de ses efforts de redressement visant à renforcer la gestion des stocks et à stimuler la demande pour ses offres de vêtements et de produits de beauté haut de gamme.

La société table désormais sur un bénéfice par action ajusté compris entre 1,80 et 2,40 (XX,XX et XX,XX euros) dollars pour l'exercice 2026, contre une fourchette précédente de 1,00 à 1,60 (XX,XX et XX,XX euros) dollar.