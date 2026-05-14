La chaîne britannique ITV affirme qu'elle poursuit des négociations « actives » avec Sky

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un article de Reuters sur la clause d'indexation au paragraphe 3, des prévisions publicitaires au paragraphe 5 et d'une citation de la directrice générale au paragraphe 6)

Le diffuseur britannique ITV a déclaré jeudi qu'il poursuivait des « discussions actives » en vue de vendre sa division médias et divertissement à Sky, filiale de Comcast, alors qu'il prévoit une hausse de ses recettes publicitaires grâce à la Coupe du monde en juin et juillet.

Le diffuseur de « Coronation Street » avait déclaré en novembre qu'il était en pourparlers pour vendre son unité M&E au groupe de télévision payante Sky dans le cadre d'une transaction qui valoriserait l'activité à 1,6 milliard de livres sterling (2,16 milliards de dollars).

Reuters a rapporté mercredi que l'accord inclurait un paiement dépendant des performances de la division ITV, deux sources estimant la part de l'earn-out à 200 millions de livres sterling.

ITV a déclaré jeudi que son chiffre d'affaires externe total avait augmenté de 1% au premier trimestre, la croissance de ses revenus de production et numériques ayant largement compensé une baisse de 1,5% de la publicité linéaire.

Elle prévoit une forte augmentation des revenus publicitaires grâce à la Coupe du monde de football, qui débute en juin, indiquant qu'elle s'attend à ce que le total des revenus publicitaires augmente d'environ 10% au cours du trimestre d'avril à juin, suivi d'un mois de juillet « solide ».

« Tout en surveillant l'environnement géopolitique difficile actuel, nous nous concentrons sur ce que nous pouvons contrôler et restons en bonne voie pour atteindre nos prévisions annuelles, à savoir une bonne croissance des revenus chez ITV Studios et une forte croissance rentable des revenus numériques chez M&E », a déclaré la directrice générale Carolyn McCall.

(1 $ = 0,7398 livre)