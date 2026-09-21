La chaîne américaine de cafés Starbucks prévoit d'ouvrir un centre technologique en Inde, selon une source

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La chaîne américaine de cafés Starbucks SBUX.O prévoit d'implanter un centre de compétences mondial (GCC) dans la ville de Chennai, dans le sud de l'Inde, ce qui permettra de créer environ 800 emplois lors de la première phase, a indiqué lundi une source gouvernementale.

Starbucks n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.