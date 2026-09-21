La chaîne américaine de cafés Starbucks prévoit d'implanter un centre technologique mondial en Inde

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par Praveen Paramasivam

La chaîne américaine de cafés Starbucks SBUX.O a signé un accord visant à implanter un centre de compétences mondial (GCC) dans la ville de Chennai, dans le sud de l'Inde, et à recruter environ 800 professionnels de la technologie, a annoncé lundi le gouvernement de l'État du Tamil Nadu.

Le gouvernement n’a pas divulgué le montant de l’investissement.

Starbucks, qui compte environ 500 cafés en Inde via sa coentreprise avec Tata Consumer Products TACN.NS , n’a pas répondu à une demande de commentaire en dehors des heures de bureau.

Cette initiative intervient quelques jours après que la chaîne de pharmacies américaine Walgreens a signé un accord avec le Tamil Nadu en vue d’implanter un centre de compétences mondial (GCC) dans la capitale de l’État, qui abrite déjà les centres technologiques de groupes internationaux tels que Citi, Barclays et American Express.

Selon le gouvernement de l’État, Chennai représente environ un dixième de l’ensemble des centres de compétences mondiaux (GCC) implantés en Inde.

La disponibilité d’une main-d’œuvre qualifiée, un taux de rotation du personnel plus faible et de bonnes infrastructures seraient un atout pour la chaîne de cafés, a déclaré Anand Varadarajan, directeur technique de Starbucks, selon un communiqué de presse du gouvernement de l’État.

L’Inde s’est imposée comme le plus grand pôle mondial de centres de compétences mondiaux (GCC), avec plus de 2 100 centres employant environ 2,36 millions de personnes et générant près de 100 milliards de dollars de chiffre d’affaires, selon un rapport de 2026 publié par Nasscom-Zinnov.

Les centres de compétences mondiaux (GCC) ont dépassé le stade du simple soutien administratif à faible coût: les entreprises ont désormais recours à ces centres pour assister leurs sièges sociaux dans des fonctions à plus forte valeur ajoutée, telles que la finance et le développement de logiciels, ainsi que la recherche et le développement.