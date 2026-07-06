La cession de l'entreprise italienne EcoEridania avance avec des offres de CVC DIF, Ardian et Swiss Life, selon certaines sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Elvira Pollina et Giuseppe Fonte

Les investisseurs dans les infrastructures CVC DIF CVC.AS , Ardian et Swiss Life Asset Managers SLDCS.S sont passés à la phase finale du processus de cession de la société italienne de gestion des déchets spéciaux EcoEridania après avoir soumis des offres non contraignantes, ont déclaré à Reuters trois sources proches du dossier.

EcoEridania, l'un des principaux acteurs italiens de la gestion des déchets médicaux et dangereux, qui bénéficie d'une demande croissante en services environnementaux spécialisés, pourrait être valorisée à plus d'un milliard d'euros (1,14 milliard de dollars), selon ces sources.

POINTS CLÉS

* Basée près de la ville de Gênes, EcoEridania est détenue majoritairement par le fonds d’investissement iCON Infrastructure, qui travaille avec JP Morgan sur cette cession, ont précisé ces sources.

* Les fonds d’infrastructure manifestent un intérêt soutenu pour ce secteur, attirés par la stabilité de ses flux de trésorerie, car il s’agit d’un secteur réglementé et défensif, ont expliqué des banquiers.

* La banque publique italienne CDP, qui a également manifesté son intérêt pour cet actif par l’intermédiaire de sa filiale d’investissement CDP Equity, cherche à s’associer à l’un des fonds présélectionnés dans le cadre de cette cession, ont indiqué l’une des sources et une quatrième source. Les quatre sources se sont exprimées sous couvert d’anonymat, car il s’agit d’une affaire confidentielle.

* Macquarie MQG.AX et Goldman Sachs Asset Manager, qui avaient tous deux soumis des offres non contraignantes, ne sont plus en lice, ont ajouté deux de ces sources.

* Un soumissionnaire privilégié devrait être sélectionné d’ici fin juillet ou début août, ont indiqué deux de ces sources, bien que le calendrier puisse encore évoluer.

* EcoEridania n’a pas souhaité faire de commentaire. iCON Infrastructure n’a pas répondu aux demandes de commentaires. CVC DIF, Ardian, Swiss Life et Macquarie n’ont pas souhaité faire de commentaire. Goldman Sachs Asset Manager et CDP n’étaient pas immédiatement disponibles pour commenter.

(1 dollar = 0,8761 euro)