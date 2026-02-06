La CDU allemande envisage d'interdire les médias sociaux aux moins de 16 ans

Traduction automatisée par Reuters

Un nombre croissant de pays limitent l'accès des enfants aux médias

selon un responsable de la CDU, les "développements dynamiques" dépassent l'éducation aux médias

La CDU discutera de la limite d'âge minimum lors du congrès du parti ce mois-ci

Les conservateurs du chancelierallemand Friedrich Merz envisagent d'interdire l' accès aux médias sociaux aux enfants de moins de 16 ans , bien que ses partenaires de la coalition de centre-gauche se soient montrés réticents à l'idée d'une interdiction pure et simple.

Depuis que l'Australie est devenue l'année dernière le premier pays à interdire l'utilisation des plateformes de médias sociaux par les enfants, un nombre croissant de pays en Europe ont pris ou envisagé des mesures similaires en raison des préoccupations concernant les effets négatifs perçus de l'utilisation des médias sociaux sur les jeunes.

Dennis Radtke, chef de l'influente aile travailliste du parti CDU de M. Merz, a déclaré que "l'évolution dynamique des médias sociaux" dépassait l'éducation aux médias.

"Dans de nombreux endroits, les médias sociaux sont un recueil de haine et de fausses nouvelles. Je salue donc l'idée de suivre l'exemple de l'Australie et d'introduire une limite d'âge", a-t-il déclaré à Reuters.

Toutefois, Johannes Schätzl, porte-parole des sociaux-démocrates, partenaires de la coalition de centre-gauche de M. Merz, en matière de politique numérique, a déclaré qu'il s'opposerait à une interdiction pure et simple, appelant à des contrôles efficaces de la part des plateformes elles-mêmes.

Il a déclaré que si les médias sociaux présentaient des risques pour les jeunes, ils offraient également des opportunités de participation et de formation d'opinion. Il a ajouté que les plateformes de médias sociaux devaient réglementer leurs modèles commerciaux afin d'assurer une protection adéquate des jeunes, avec des garanties claires et l'interdiction des systèmes de recommandation algorithmiques agressifs pour les mineurs.

"Dans ce contexte, je ne pense pas qu'une interdiction générale des médias sociaux pour les moins de 16 ans soit efficace", a-t-il déclaré à Reuters.

LA CDU DISCUTERA DE L'ÂGE MINIMUM POUR LES MÉDIAS SOCIAUX LORS DE LA CONFÉRENCE DU PARTI

Selon le journal Bild, le parti CDU local de l'État du Schleswig-Holstein, dans le nord du pays, a déposé une motion qui sera examinée lors de la prochaine conférence nationale du parti, les 20 et 21 février. La CDU est le principal parti de la coalition gouvernementale allemande, qui comprend également le SPD (centre-gauche).

"Un âge minimum légal de 16 ans pour les plateformes ouvertes, accompagné d'une vérification obligatoire de l'âge, établit une limite de protection claire et prend en compte les besoins spéciaux de développement des jeunes", a déclaré Bild en citant la motion.

Le journal n'a pas précisé à quelles plateformes les restrictions pourraient s'appliquer, mais il a indiqué que la motion citait TikTok ainsi que Meta's META.O Instagram et Facebook.

Le journal a cité le secrétaire général de la CDU, Carsten Linnemann, qui a déclaré qu'il soutenait la restriction stricte de l'âge.

"Je suis favorable aux médias sociaux à partir de 16 ans", a-t-il déclaré au journal.

"Les enfants ont droit à l'enfance. Nous devons les protéger de la haine, de la violence, de la criminalité et de la désinformation manipulatrice dans le monde numérique également. Sur les réseaux sociaux, ils sont exposés à des contenus qu'ils ne peuvent ni classer ni traiter", a-t-il ajouté.

Les effets négatifs potentiels des médias sociaux sur les enfants font l'objet d'un débat croissant en Allemagne, et le gouvernement a nommé l'année dernière une commission spéciale chargée d'étudier la protection des jeunes contre les dangers potentiels en ligne. Cette commission devrait rendre son rapport dans le courant de l'année.

Thorsten Schmiege, directeur de l'organisme qui regroupe les régulateurs des médias au niveau des États, a déclaré à Reuters que des questions telles que la cyberintimidation, le harcèlement sexuel en ligne et les discours haineux étaient prises très au sérieux.

Selon lui, les plateformes de médias sociaux doivent prendre des mesures.

"Si les mesures volontaires ne suffisent pas, l'interdiction est la dernière étape à envisager", a-t-il déclaré.