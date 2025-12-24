 Aller au contenu principal
La CDC passe sous les 5% de DBV Technologies
information fournie par Zonebourse 24/12/2025 à 09:53

La Caisse des dépôts et consignations (CDC) a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 17 décembre, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de DBV Technologies et détenir 4,39% du capital et des droits de vote de cette société biopharmaceutique.


Ce franchissement de seuils résulte d'une cession d'actions DBV Technologies sur le marché par Bpifrance Participations que la CDC contrôle. À cette occasion, Bpifrance Participations a déclaré avoir en baisse les mêmes seuils.

Valeurs associées

DBV TECHNOLOGIES
3,160 EUR Euronext Paris +0,96%
