La CDC passe sous les 5% de DBV Technologies
information fournie par Zonebourse 24/12/2025 à 09:53
Ce franchissement de seuils résulte d'une cession d'actions DBV Technologies sur le marché par Bpifrance Participations que la CDC contrôle. À cette occasion, Bpifrance Participations a déclaré avoir en baisse les mêmes seuils.
Valeurs associées
|3,160 EUR
|Euronext Paris
|+0,96%
A lire aussi
-
La Bourse de Paris évolue sans grand changement mercredi, à l'entame d'une séance écourtée à la veille de Noël, où les volumes d'échanges sont traditionnellement maigres. L'indice vedette CAC 40 grappillait 13,87 points (+0,17%), pour s'établir à 8.117,72 points ... Lire la suite
-
La hausse des tensions entre les États-Unis et le Venezuela, mais aussi les perspectives de baisses de taux de la banque centrale américaine, ont propulsé mercredi 24 décembre le cours de l'or à de nouveaux sommets, l'once dépassant pour la première fois 4.500 ... Lire la suite
-
BP a annoncé mercredi avoir accepté de céder une participation de 65% dans Castrol à la société d'investissement Stonepeak pour environ 6 milliards de dollars (5,09 milliards d'euros), valorisant l’unité de lubrifiants de la major pétrolière à 10,1 milliards de ... Lire la suite
-
Les principales Bourses européennes évoluent sur une note calme mercredi en début de séance, les volumes étant faibles en raison de la période des fêtes de Noël. À Paris, le CAC 40 gagne 0,27% à 8.125,40 points vers 08h03 GMT. À Londres, le FTSE 100 cède 0,01%. ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer