 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 985,00
+0,39%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

La Canada supprime l'essentiel de ses droits de douane de rétorsion contre les USA
information fournie par Reuters 22/08/2025 à 18:31

Le Canada va supprimer à partir du 1er septembre l'essentiel des droits de douane sur les biens en provenance des Etats-Unis décidés en riposte aux surtaxes sur les marchandises canadiennes imposées par le président américain Donald Trump, a annoncé vendredi le Premier ministre canadien, Mark Carney.

Cette décision s'applique aux biens concernés par l'accord de libre-échange entre Canada, Etats-Unis et Mexique (ACEUM) mais des droits de douane resteront en vigueur sur l'acier, l'aluminium et l'automobile le temps de régler le différend commercial avec les Américains dans ces domaines d'activité, a précisé Mark Carney.

(David Ljunggren et Promit Mukherjee, version française Bertrand Boucey, édité par Kate Entringer)

Valeurs associées

Aluminium alloy
2 509,00 USD LME 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank