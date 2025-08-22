La Canada supprime l'essentiel de ses droits de douane de rétorsion contre les USA

Le Canada va supprimer à partir du 1er septembre l'essentiel des droits de douane sur les biens en provenance des Etats-Unis décidés en riposte aux surtaxes sur les marchandises canadiennes imposées par le président américain Donald Trump, a annoncé vendredi le Premier ministre canadien, Mark Carney.

Cette décision s'applique aux biens concernés par l'accord de libre-échange entre Canada, Etats-Unis et Mexique (ACEUM) mais des droits de douane resteront en vigueur sur l'acier, l'aluminium et l'automobile le temps de régler le différend commercial avec les Américains dans ces domaines d'activité, a précisé Mark Carney.

(David Ljunggren et Promit Mukherjee, version française Bertrand Boucey, édité par Kate Entringer)