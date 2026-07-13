La Californie propose des primes de 3 500 dollars pour l'achat d'un véhicule électrique aux nouveaux acheteurs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'informations complémentaires et de contexte; aucun commentaire immédiat de la Maison Blanche dans les paragraphes 3 à 11) par David Shepardson

Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a signé lundi une loi instaurant des primes d’État de 3 500 dollars sur les véhicules électriques neufs pour les primo-accédants plus tard cet été, alors que les ventes aux États-Unis ont ralenti.

Ce programme de prime de 270 millions de dollars destiné aux résidents californiens est financé par le budget de l’État et les constructeurs automobiles. Il s’applique aux véhicules neufs dont le prix de vente conseillé ne dépasse pas 50 000 dollars. Il comprend également une prime distincte de 1 750 dollars pour les véhicules électriques d’occasion dont le prix ne dépasse pas 25 000 dollars. Le président Donald Trump a signé l’année dernière une loi supprimant le crédit d’impôt fédéral de 7 500 dollars pour les véhicules électriques neufs et celui de 4 000 dollars pour les véhicules électriques d’occasion, ce qui a entraîné une baisse des ventes aux États-Unis. L’État n’a pas immédiatement révélé quels constructeurs automobiles participaient à ce programme. Le California Air Resources Board a déclaré qu’il espérait pouvoir dévoiler la liste des constructeurs participants le mois prochain.

L’Agence internationale de l’énergie a indiqué qu’en 2025, une voiture neuve sur quatre achetée dans le monde serait un véhicule électrique, contre 7,8 % des véhicules aux États-Unis l’année dernière, soit une baisse par rapport aux 8,1 % enregistrés en 2024. Les ventes de véhicules électriques ont augmenté au deuxième trimestre par rapport aux trois mois précédents en raison de la hausse des prix de l’essence, mais restent inférieures à celles des années précédentes.

Les véhicules électriques représentaient environ 20 % des ventes de voitures neuves en Californie l’année dernière, et Tesla en détenait près de 50 %.

« Donald Trump fait tout ce qui est en son pouvoir pour polluer notre air et livrer l’industrie des voitures propres à la Chine sur un plateau d’argent. La Californie, quant à elle, met les gaz », a déclaré Gavin Newsom dans un communiqué.

La Maison Blanche n’a pas immédiatement réagi.

Le précédent programme de primes californien, qui a pris fin en 2023, a dépensé 1,49 milliard de dollars pour subventionner l’achat de 586 000 véhicules électriques sur une période de dix ans. Trump s’en est pris aux véhicules électriques sur plusieurs fronts, notamment en signant en juin 2025 une loi s’opposant aux règles californiennes adoptées par près d’une douzaine d’autres États, qui visent à supprimer progressivement les nouvelles voitures à essence d’ici 2035. La Californie a intenté une action en justice pour contester la procédure utilisée afin d’annuler ces règles historiques relatives aux véhicules électriques.

L’administration met en place d’autres changements qui permettront aux constructeurs automobiles d’économiser des milliards de dollars en crédits d’achat auprès de Tesla TSLA.O et d’autres constructeurs pour se conformer aux exigences réglementaires antérieures.