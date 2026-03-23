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La Californie poursuit le ministère américain de l'énergie au sujet du redémarrage de l'oléoduc Sable
information fournie par Reuters 23/03/2026 à 22:04

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le procureur général de Californie Rob Bonta a déclaré lundi qu'il avait poursuivi le département américain de l'énergie en raison de sa décision de redémarrer le système d'oléoduc Sable Offshore SOC.N , longtemps contesté, qui relie la plateforme offshore de Santa Ynez aux raffineries californiennes. Le secrétaire américain à l'énergie, Chris Wright, a redémarré l'oléoduc au début du mois en utilisant les pouvoirs qui lui ont été accordés en vertu d'un décret du président Donald Trump invoquant la loi sur la production de défense (Defense Production Act) datant de la guerre froide pour supplanter les lois de l'État.

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