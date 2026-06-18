La Californie exhorte le tribunal et la FCC à rejeter la demande d'AT&T concernant les obligations de service

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Une agence californienne a déclaré jeudi avoir demandé à un tribunal américain et à la Commission fédérale des communications (FCC) de rejeter la demande d’AT&T

T.N visant à cesser de proposer le service téléphonique traditionnel par câble en cuivre aux nouveaux clients.

La Commission des services publics de Californie a déclaré qu'AT&T tentait de se soustraire à ses obligations en tant qu'opérateur de dernier recours. L'agence d'État a indiqué dans un mémoire déposé auprès du tribunal que ses règles « sont explicitement neutres sur le plan technologique; peu importe que l'opérateur utilise des lignes en cuivre, la technologie sans fil, la voix sur IP ou tout autre type de technologie, tant qu'il respecte la norme relative au « service de base » ».