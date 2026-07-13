La Californie et 11 autres États veulent bloquer le rachat de Warner Bros par Paramount

La Californie et 11 autres États ont intenté une action en justice pour bloquer le projet de rachat de 110 milliards de dollars (96,6 milliards d'euros) de Warner Bros. Discovery <WBD. O> par Paramount PSKY.O .

Ils estiment que ce rapprochement réduira la concurrence dans les secteurs de la distribution cinématographique et de la télévision par câble, tout en portant préjudice aux salles de cinéma et aux distributeurs de télévision.

Cette action en justice constitue une menace sérieuse pour le projet de David Ellison, directeur général de Paramount, qui vise à transformer son entreprise en un concurrent majeur de Netflix NFLX.O et de Disney DIS.N .

"Avec cette action en justice, la Californie et nos États partenaires se battent pour des marchés libres et équitables, et non pour des marchés faussés", déclare le procureur général de Californie, Rob Bonta, dans un communiqué.

Il ajoute que cette opération "entraînera une hausse des prix, une baisse de la qualité et une diminution des contenus cinématographiques et télévisuels, portant préjudice aux salles de cinéma, aux distributeurs de télévision par câble de base et, en fin de compte, aux spectateurs, qu'ils soient dans leur canapé ou dans les salles de cinéma aux États-Unis".

Paramount n’a pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaire. La société avait précédemment qualifié toute action en justice de "motivée par des considérations politiques".

Si l’accord était autorisé à se concrétiser, Paramount contrôlerait 27% du marché de la distribution des films diffusés sur les écrans à travers les États-Unis, 30% de la distribution des superproductions et 27% du marché des chaînes du câble de base, ont indiqué les États.

Il faudra probablement des mois avant qu’une décision ne soit rendue concernant les griefs des États, ce qui entraînerait un retard susceptible de coûter des centaines de millions de dollars à Paramount.

Les États ont demandé à Paramount de reporter la conclusion de l'accord jusqu'à la fin de la procédure judiciaire, et ont déclaré qu'ils demanderaient une ordonnance empêchant la conclusion de l'accord si Paramount ne se conformait pas à leur demande.

(Jody Godoy à New York et Dawn Chmielewski à Los Angeles, Version française Benoit Van Overstraeten)