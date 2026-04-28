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La Caisse des Dépôts lance une nouvelle obligation durable de 1 milliard d’euros à 5 ans
information fournie par AOF 28/04/2026 à 14:54

(AOF) - La Caisse des Dépôts a lancé avec succès le 21 avril une nouvelle obligation durable d'un montant total de 1 milliard d'euros, avec une échéance fixée au 25 février 2031. Cette émission, réalisée sous son nouveau cadre de financement vert, social ou durable, représente la 10ème obligation labellisée ESG émise par la Caisse des Dépôts depuis 2017. L'émission a été fixée à un spread de 9 points de base au-dessus de la courbe OAT, attirant plus de 83 investisseurs et un livre d'ordres final s’élevant à 3,2 MdsEUR.

Cette nouvelle émission durable soutient les objectifs stratégiques de la Caisse des Dépôts, notamment la transformation écologique et la cohésion sociale et territoriale. Elle contribue aux objectifs environnementaux de l'UE et aux Objectifs de Développement Durable des Nations Unies, tout en respectant les exclusions du Paris-Aligned Benchmark (PAB) de l'UE.

De plus, les mises à jour apportées au Cadre traduisent la stratégie et les processus internes actualisés de la Caisse des Dépôts, s'appuyant sur l'évaluation de la taxonomie de l'UE. Avec 9 catégories éligibles vertes et 4 sociales, il s'élargit pour intégrer de nouvelles catégories et critères, reflétant un périmètre plus large des investissements de la Caisse des Dépôts dans des projets verts et sociaux, tels que la décarbonisation de l'industrie, la gestion durable des terres, le stockage électrique par batterie, le logement étudiant et le logement transgénérationnel.

La Caisse des Dépôts fait également évoluer sa méthode d'allocation pour adopter une approche par portefeuille, tant pour cette émission que pour les futures obligations vertes, sociales ou durables. Le portefeuille actuellement identifié est composé de 47% de projets sociaux et de 53% de projets verts, avec 47,9% du portefeuille entièrement alignés sur la taxonomie de l'UE.

Par catégorie, la répartition est la suivante : 46% pour le logement social, 34% pour l'immobilier vert, 12% pour les énergies renouvelables 7% pour le transport et la mobilité durable et 1% sur la santé et le médico-social, l'économie sociale et solidaire et l'efficacité énergétique.

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