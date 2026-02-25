La branche italienne de Deliveroo placée sous surveillance pour exploitation présumée du travail

Les procureurs de Milan placent Deliveroo Italie sous contrôle judiciaire

Les chauffeurs de Deliveroo sont payés en dessous du seuil de pauvreté, selon les procureurs

Les procureurs évoquent l'exploitation de 20 000 travailleurs

Les procureurs de Milan ont placé la branche italienne de la plateforme de livraison de nourriture Deliveroo sous contrôle judiciaire et son directeur général sous enquête pour exploitation présumée de travailleurs, selon des documents judiciaires consultés par Reuters mercredi.

Cette action en justice intervient deux semaines après que les procureurs italiens ont lancé une procédure similaire contre la branche locale du service de livraison espagnol Glovo.

Dans cette dernière affaire, les procureurs ont nommé un administrateur judiciaire chargé de superviser l'entreprise afin de "régulariser" ses travailleurs et de contrôler le respect des règles et des conditions de travail.

Deliveroo a déclaré dans un bref communiqué qu'elle examinait la documentation juridique et coopérait à l'enquête.

L 'entreprise britannique a été rachetée l'année dernière par la société américaine de livraison de repas DoorDash

DASH.O pour environ 2,9 milliards de livres (3,92 milliards de dollars).

Les procureurs ont déclaré dans un document de 60 pages vu par Reuters que Deliveroo Italie avait environ 20 000 soi-disant "coureurs" travaillant dans tout le pays, dont 3 000 dans la région de Milan.

Ils ont déclaré que les coursiers à vélo étaient officiellement des travailleurs indépendants, mais qu'en pratique ils travaillaient comme des employés, car ils étaient gérés par une plateforme informatique qui déterminait leurs conditions de travail.

Outre Deliveroo Italie, les procureurs ont également demandé des documents à plusieurs autres entreprises anonymes qui avaient des relations avec la plateforme de livraison de nourriture et utilisaient les mêmes travailleurs pour livrer leurs produits.

TRAVAILLER SEPT JOURS SUR SEPT, JUSQU'À 17 HEURES PAR JOUR

D'après le décret signifié par une unité de police du travail, les livreurs de Deliveroo étaient payés en dessous du seuil de pauvreté, avec une moyenne de 3 à 4 euros (3,53 à 4,71 $) bruts par livraison. Le transport et l'équipement étaient à la charge des coureurs.

Le bureau national des statistiques ISTAT a fixé le seuil de pauvreté pour un travailleur célibataire en 2024 à environ 730 euros par mois, tandis que pour un couple vivant ensemble, il s'élevait à 1 218 euros.

Dans certains cas, la rémunération des chauffeurs de Deliveroo "était inférieure d'environ 90 % au seuil de pauvreté et aux contrats négociés collectivement", ont écrit les procureurs.

Le décret mentionne les déclarations signées de 54 travailleurs, presque tous des immigrés du Pakistan et du Nigeria.

Tous ont déclaré qu'ils travaillaient entre 10 et 17 heures par jour, sept jours sur sept, avec des revenus à peine suffisants pour payer une chambre partagée, couvrir leurs besoins alimentaires et envoyer un peu d'argent à leurs familles restées au pays.

"Les contrôles effectués révèlent une situation de véritable exploitation du travail, perpétrée depuis des années au détriment d'un très grand nombre de travailleurs, qui perçoivent une rémunération disproportionnée par rapport à la quantité et à la qualité du travail effectué", écrivent les procureurs.

"Il faut mettre fin à cette situation illégale dans les plus brefs délais, notamment parce qu'elle concerne un nombre important de travailleurs dont les revenus sont inférieurs au seuil de pauvreté."

Cette opération est la dernière étape d'une vaste campagne de répression menée en Italie contre l'exploitation du travail dans divers secteurs d'activité au cours des trois dernières années. (1 $ = 0,8487 euros)