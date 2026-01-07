La branche de gestion d'actifs de JPMorgan va cesser de faire appel à des conseillers en vote par procuration aux États-Unis, d'après une note de service

La division de gestion d'actifs de JPMorgan Chase JPM.N n'a plus l'intention de faire appel à des conseillers en vote par procuration aux États-Unis, selon une note interne dont Reuters a pris connaissance mercredi, une décision que la banque a décrite comme une première dans le secteur.

Depuis des années, les conservateurs et certains chefs d'entreprise se sont plaints, , des conseillers en vote par procuration et des grands gestionnaires de fonds, arguant qu'ils recommandent souvent des votes contre les décisions du conseil d'administration ou les administrateurs et qu'ils accordent trop d'importance aux questions climatiques et sociales.

Les sociétés de conseil en vote par procuration examinent les propositions des actionnaires et les questions de gouvernance d'entreprise et fournissent des recommandations de vote aux investisseurs institutionnels avant les assemblées annuelles des actionnaires.

JPMorgan Chase a déclaré dans la note qu'elle n'avait plus besoin de la collecte de données par des tiers ou de recommandations de vote dans le pays. Elle prévoit de s'appuyer sur un nouvel outil interne alimenté par l'IA, appelé Proxy IQ, qui regroupe et analyse des données exclusives provenant de plus de 3 000 assemblées annuelles d'entreprises.

"Nous sommes fiers de nos quatre décennies d'expérience au service de la communauté mondiale des investisseurs institutionnels avec des recherches, des recommandations et des solutions de vote indépendantes et de haute qualité en matière de gouvernance, et nous continuerons à le faire", a déclaré un porte-parole d'ISS dans une déclaration envoyée par courriel à Reuters.

La société de vote par procuration Glass Lewis n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire sur la décision de JPMorgan. La nouvelle a été rapportée pour la première fois par le Wall Street Journal plus tôt dans la journée de mercredi.

Ce changement intervient alors que le secteur continue de faire face aux critiques du président américain Donald Trump et d'éminents dirigeants d'entreprise sur l'influence des recommandations des conseillers en vote par procuration, car leurs conseils restent largement utilisés par les investisseurs institutionnels.

En décembre, Donald Trump a signé un décret visant à renforcer la surveillance du secteur des conseillers en vote par procuration, au motif que les sociétés les plus importantes "font souvent avancer et privilégient des programmes radicaux motivés par des considérations politiques"."

Jamie Dimon, directeur général de longue date de JPMorgan, et Elon Musk, dirigeant de Tesla TSLA.O , figurent parmi les critiques les plus virulentes du secteur du conseil en vote par procuration au sein des entreprises américaines.

Des analystes et des avocats spécialisés dans la gouvernance d'entreprise ont toutefois déclaré que le décret de la Maison Blanche pourrait affaiblir les droits des actionnaires, tandis que Glass Lewis et ISS ont nié à plusieurs reprises tout acte répréhensible.