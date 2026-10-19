La Bourse indonésienne cherche à apaiser les marchés après deux jours de chute record

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(Mises à jour tout au long de l'article à la clôture des marchés, avec l'ajout des commentaires de l'IDX à l'issue de la réunion MSCI et des nouvelles mesures)

* Les actions ont chuté de bien plus de 40 % en 2026, soit la plus forte baisse parmi les principaux indices

* La roupie oscille près de son plus bas historique, les obligations d’État indonésiennes sont également vendues

* Les responsables de Jakarta ont rencontré MSCI par visioconférence

par Ankur Banerjee et Stefanno Sulaiman

Les actions indonésiennes ont subi la plus forte vague de ventes enregistrée en deux jours, tandis que les autorités de Jakarta ont exigé des explications de la part de MSCI, dont l'avertissement vendredi – selon lequel l'indice pourrait retirer au pays son statut de « marché émergent » l'année prochaine – a déclenché cette débâcle.

L'indice de référence de Jakarta .JKSE a clôturé en baisse de 3,6 % lundi après avoir plongé de 11,6 % vendredi, soit une chute cumulée sur deux séances plus forte que n'importe quelle autre observée lors de la crise financière asiatique de 1998. L'indice a également atteint son plus bas niveau depuis six ans au cours de la séance.

La vague de ventes a commencé après que MSCI a déclaré vendredi qu’il envisageait de reclasser l’ , l’Indonésie, dans la catégorie « s autonomes » au lieu de celle des « marchés émergents », un changement plus radical que prévu qui a ébranlé les investisseurs et les responsables.

Un tel changement risquerait de priver la plus grande économie d’Asie du Sud-Est des capitaux internationaux et d’en faire une zone d’investissement marginale.

Cette vague de ventes, motivée par la nervosité, s’est répercutée sur les marchés des devises et des obligations indonésiens. La roupie IDR= s’est affaiblie à 18 030 pour un dollar, non loin du plus bas historique de 18 190 atteint en juin, et la chute des obligations d’État indonésiennes a fait grimper le rendement à 10 ans ID10YT=RR à 7,4 %, selon les traders, contre 7,169 % vendredi.

« Nous ne nous attendions pas à une telle annonce (de la part de MSCI). Une déclaration aussi inattendue a provoqué une réaction de panique sur le marché », a déclaré Jeffrey Hendrik, directeur général de la Bourse d’Indonésie, avant une réunion avec MSCI afin d’obtenir des explications.

L’INDONÉSIE RESTE ENGAGÉE DANS LES RÉFORMES DU MARCHÉ DES CAPITAUX

À l’issue de la réunion en ligne avec MSCI, Jeffrey a déclaré que l’Indonésie restait engagée dans les réformes en cours du marché des capitaux qu’elle avait lancées après un premier avertissement de MSCI en janvier, ajoutant qu’il ne pouvait pas divulguer les détails de la réunion.

Il a également annoncé deux mesures visant à améliorer la transparence du marché et la formation des prix. Il s’agit notamment de l’exclusion des actions dont la propriété est fortement concentrée entre les mains d’une même personne ou entité de l’indice de référence Jakarta Composite Index .JKSE « afin de fournir une image plus précise des fluctuations de l’indice principal ».

Afin de tenter de réduire la volatilité, l’IDX a également abaissé lundi la limite quotidienne de baisse des cours boursiers de 15 % à 7 %, ce qui signifie que la bourse rejettera automatiquement tout ordre de vente à un prix inférieur afin d’empêcher de nouvelles baisses.

LES INVESTISSEURS RÉÉVALUENT LEUR EXPOSITION

La décision de MSCI a intensifié la pression sur les régulateurs et les responsables financiers indonésiens, alors que les investisseurs réévaluent plus largement leur exposition aux actifs indonésiens.

Elle a également fait craindre un risque de fuite des capitaux hors d’un pays qui figurait parmi les favoris des marchés émergents. Selon les investisseurs, son attrait avait déjà diminué depuis le début de la pandémie, à mesure que la confiance s’effritait quant à la santé budgétaire de l’Indonésie et à l’indépendance de sa banque centrale sous la présidence de Prabowo Subianto.

Prabowo s’est entretenu lundi avec des responsables financiers pour discuter de la « situation économique actuelle », ont indiqué deux responsables gouvernementaux au fait du dossier.

Rain Lin, analyste souverain chez S&P Global Ratings, a déclaré que la dernière mise en garde de MSCI risquait d’entraîner des sorties de capitaux supplémentaires, mais qu’il ne s’attendait pas à ce qu’elles atteignent une ampleur susceptible d’augmenter sensiblement les coûts de financement.

« Ce qui est plus préoccupant, c’est l’atteinte potentielle à la confiance des investisseurs et le risque d’un affaiblissement plus général du sentiment sur les marchés des obligations d’État et en matière d’investissements directs étrangers. »

DES RISQUES PLUS LARGES LIÉS À LA MENACE DE MSCI

L’avertissement lancé vendredi par MSCI fait suite à une série de revers essuyés cette année par le gouvernement de Prabowo, après que Moody’s et Fitch ont abaissé à « négative » la perspective de leur notation souveraine.

Il précède également une décision de politique monétaire de la Banque d’Indonésie prévue cette semaine. Bien que l’on s’attende généralement à ce que la banque centrale maintienne ses taux inchangés, certains analystes ont évoqué la possibilité d’une hausse des taux pour endiguer la vague de ventes sur le marché obligataire.

MSCI avait menacé en janvier de rétrograder le marché d’ , à Jakarta, au statut de « marché frontalier », mais a déclaré vendredi que l’absence de progrès pour répondre à ses préoccupations concernant l’opacité de l’ de l’actionnariat et des comportements de transactions signifiait que même un rabaissement à ce statut ne refléterait pas la gravité des problèmes.

Goldman Sachs estime qu’un retrait complet de l’indice MSCI pourrait déclencher 5,6 milliards de dollars de sorties de capitaux passives. Les fonds actifs indexés sur ces indices détiennent plus de 8 milliards de dollars, même si toute vente serait discrétionnaire plutôt que dictée par l’indice de référence, ont-ils écrit.

Les investisseurs étrangers ont vendu, en valeur nette, pour 4,98 milliards de dollars d’actions indonésiennes depuis le début de l’année, ce qui les met en passe d’enregistrer la plus forte sortie annuelle depuis au moins 16 ans.

(1 dollar = 18 040,0000 roupies)