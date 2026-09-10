La Bourse du Texas remporte ses premières introductions en bourse sur le marché primaire, au détriment du NYSE

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* Les entités Energy Transfer, USA Compression et Sunoco changeront de marché de référence début octobre

* Les sociétés qui rejoindront le TXSE affichent une capitalisation boursière cumulée de près de 100 milliards de dollars, précise James Lee

* Texas Capital a annoncé le mois dernier que deux ETF quitteraient le NYSE pour rejoindre le TXSE

par Suzanne McGee

La toute jeune Texas Stock Exchange a remporté jeudi une nouvelle victoire face aux places boursières new-yorkaises bien établies, en convainquant trois sociétés en partenariat du secteur de l'énergie de transférer leur cotation principale de la Bourse de New York vers Dallas.

Dans leurs dernières annonces, l’opérateur de pipelines Energy Transfer ET.N , le prestataire de services énergétiques en milieu de chaîne USA Compression Partners USAC.N et les sociétés de distribution de carburant Sunoco LP SUN.N et SunocoCorp LLC SUNC.N ont déclaré que leur cotation principale serait transférée au TXSE début octobre.

Le mois dernier , Texas Capital Bancshares TCBI.O a annoncé que deux de ses ETF quitteraient la NYSE au profit de la TXSE. Cette décision constitue un nouveau succès pour cette bourse naissante, qui a ouvert ses portes en juillet et cherche à s’imposer comme un véritable concurrent face à ses homologues bien plus importantes.

James Lee, président-directeur général de la TXSE, a qualifié ces annonces de « tournant décisif pour les marchés de capitaux » et de « début d’une tendance plus large qui va redessiner le paysage de la cotation aux États-Unis ».

Les entités qui transfèrent leur cotation principale vers la TXSE représentent une capitalisation boursière cumulée de près de 100 milliards de dollars, a-t-il ajouté.

La capacité de la TXSE à représenter un véritable défi face au NYSE et au Nasdaq NDAQ.O dépendra en grande partie de sa capacité à traduire les efforts de l’État, qui cherche à se présenter comme une alternative favorable aux entreprises, en une série de transferts de cotation de ce type , selon les analystes spécialisés dans la structure des marchés.

« Ce n’est pas aussi simple qu’il n’y paraît », explique un analyste qui a souhaité rester anonyme, invoquant la politique de son cabinet concernant les déclarations publiques sur les questions de structure de marché. « Les tentatives précédentes dans ce sens n’ont pas vraiment porté leurs fruits. »

Alors que les transactions s’effectuent sur de nombreuses plateformes, le NYSE et le Nasdaq ont réussi à conserver le contrôle des cotations principales pendant plusieurs décennies, à mesure que le monde boursier se consolidait.

Cela signifie que ces bourses captent la plus grande part des volumes de transactions à l’ouverture et à la clôture, ainsi que les frais de cotation, les redevances sur les données et d’autres sources de revenus. Elles ont conservé cet avantage en offrant des avantages tels que la possibilité pour les dirigeants des sociétés cotées de sonner la cloche d’ouverture ou de clôture, ou d’organiser des événements dans les locaux des bourses.

La TXSE espère détourner l’attention des conseils d’administration de ces avantages marketing et de l’énorme liquidité offerts par les deux opérateurs historiques en mettant en avant les initiatives législatives et réglementaires favorables aux entreprises mises en place au Texas.

Certaines entreprises ont déjà transféré leur siège social au Texas, notamment le groupe d’entreprises contrôlé par Elon Musk, en particulier Tesla TSLA.O et SpaceX SPCX.O , ainsi que le géant pétrolier ExxonMobil XOM.N , invoquant une loi texane adoptée en 2025 qui renforce les protections juridiques des entreprises contre les litiges avec les actionnaires.

Jusqu’à présent, ces géants n’ont toutefois pas encore pris de mesures pour transférer leur cotation principale à la TXSE. De même, les sociétés cotées à la TXSE doivent également être constituées au Texas pour bénéficier des avantages offerts par les lois et réglementations de cet État.

Le NYSE et le Nasdaq ont tous deux créé leurs propres succursales au Texas en réponse directe à la campagne menée par la TXSE pour attirer des cotations.

La TXSE bénéficie du soutien d’investisseurs de Wall Street , tels que BlackRock BLK.N , Citadel Securities et Charles Schwab SCHW.N . Parmi ces soutiens figure également Kelcy Warren, un milliardaire basé au Texas qui, selon un document déposé auprès de la SEC, détenait en 2025 une participation importante dans le groupe TXSE et qui est président exécutif d’Energy Transfer.