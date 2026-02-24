La Bourse devrait ouvrir en légère hausse alors que les inquiétudes concernant les tarifs douaniers et l'IA persistent

Les contrats à terme sont en hausse: Dow 0,18%, S&P 500 0,08%, Nasdaq 0,38%

AMD bondit après avoir conclu un méga contrat de fourniture de puces avec Meta

Home Depot en hausse après avoir réaffirmé ses prévisions annuelles

Keysight Technologies grimpe en flèche grâce à des perspectives de bénéfices optimistes pour le deuxième trimestre

(Mise à jour avant l'ouverture des marchés) par Shashwat Chauhan et Ragini Mathur

Les actions américaines étaient sur la voie d'une reprise modeste mardi après une chute vertigineuse lors de la session précédente, sur fond de nervosité du marché concernant les politiques tarifaires changeantes du président Donald Trump et les préoccupations croissantes concernant la perturbation de l'intelligence artificielle.

En tête des gains, Advanced Micro Devices AMD.O , qui a bondi deprès de 10 % dans les échanges avant bourse après que le fabricant de puces ait déclaré qu'il avait accepté de vendre jusqu'à 60 milliards de dollars de puces d'IA à Meta Platforms META.O sur une période de cinq ans.

Home Depot HD.N a gagné 2,5 % après que l'opérateur de la chaîne de magasins de bricolage a dépassé les estimations pour les résultats du quatrième trimestre et a maintenu ses prévisions annuelles.

Les trois principaux indices ont chuté de plus de 1% lundi, les valeurs financières .SPSY et les logiciels étant les plus touchées, les retombées de la décision rendue vendredi par la Cour suprême des États-Unis sur les droits de douane de Trump ayant provoqué un exode des actions à haut risque.

Après la décision de vendredi, M. Trump a annoncé des droits de douane mondiaux temporaires de 10 %, qui sont entrés en vigueur mardi . Il a ensuite déclaré que le prélèvement serait de 15 %, mais il n'a pas précisé quand et si cela s'appliquerait.

"Le marché n'a pas qu'une seule préoccupation particulière... le commerce de l'IA est certainement devenu une préoccupation pour le marché, mais il y a aussi les préoccupations géopolitiques, les préoccupations macroéconomiques et, bien sûr, les préoccupations concernant les droits de douane", a déclaré Peter Cardillo, économiste en chef du marché chez Spartan Capital Securities.

Les analystes ont également attribué la chute de lundi à un rapport baissier de Citrini Research décrivant les menaces potentielles de l'essor de l'intelligence artificielle pour l'économie mondiale.

À 08:29 a.m. ET, le Dow E-minis YMcv1 a ajouté 86 points, soit 0,18%, le S&P 500 E-minis EScv1 était en hausse de 5,5 points, soit 0,08%, et le Nasdaq 100 E-minis NQcv1 a augmenté de 93,75 points, soit 0,38%.

Les valeurs à forte capitalisation et les valeurs de croissance ont été mitigées, Nvidia NVDA.O ayant baissé de 0,7 % avant la publication de ses résultats , attendus après la clôture des marchés mercredi.

Alphabet GOOGL.O et Apple AAPL.O ont légèrement progressé.

Keysight Technologies KEYS.N a grimpé de14,5% après que le fabricant d'équipements électroniques ait prévu un bénéfice au deuxième trimestre supérieur aux estimations de Wall Street.

Hims & Hers Health HIMS.N achuté de 4,9 % après que la société de télésanté en ligne ait prévu un chiffre d'affaires inférieur aux estimations pour le premier trimestre.

Les principaux acteurs du secteur des logiciels, Salesforce

CRM.N et Intuit INTU.O , doivent également publier leurs résultats dans le courant de la semaine, et ces derniers devraient faire l'objet d'un examen plus approfondi alors que le secteur est confronté à des craintes croissantes de perturbations liées à l'IA.

L'indice S&P 500 des logiciels et services .SPLRCIS , en baisse de près de 24 % depuis le début de l'année, n'a pas connu de répit et a chuté de 4,3 % lundi, devenant l'un des secteurs les moins performants de la journée.

Le mois de février a été morose pour les actions américaines, car les valorisations élevées des actions et les préoccupations liées à l 'intelligence artificielle pèsent sur la technologie et d'autres secteurs, les investisseurs se demandant si les dépenses massives en matière d'intelligence artificielle portent réellement leurs fruits.

M. Trump prononcera le traditionnel discours sur l'état de l'Union devant le Congrès plus tard dans la journée de mardi. Au moins six responsables de la Réserve fédérale devraient également s'exprimer au cours de la journée, et les investisseurs seront à l'affût d'indices sur latrajectoire de la politique monétaire.

Les opérateurs s'attendent actuellement à ce que la Réserve fédérale américaine maintienne ses taux d'intérêt lors de sa réunion de mars, la prochaine baisse de taux n'étant pas prévue avant juin, selon l'outil FedWatch du CME.