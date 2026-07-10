La Bourse de Paris termine sur une note prudente une semaine agitée

Le siège d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris, dans le quartier d'affaires de La Défense, le 9 octobre 2025 ( AFP / Ludovic MARIN )

La Bourse de Paris a terminé sur une note prudente une semaine agitée, marquée par la fin du cessez-le-feu au Moyen-Orient, en attendant le début de la saison des publications des résultats trimestriels d'entreprises la semaine prochaine.

L'indice du CAC 40 a gagné 0,15% (12,35 points), terminant à 8.338,97 points.

La veille, le panier des 40 grandes valeurs françaises avait rebondi de 0,90%, à 8.326,62 points, après une nette baisse de 2,18% mercredi en raison de la reprise des hostilités entre Washington et Téhéran au Moyen-Orient.

"On attend les résultats trimestriels qui vont commencer avec les banques. Cela donnera vraiment le ton sur les marchés", résume Lionel Melka, associé chez Swan Capital.

Les investisseurs de la place de Paris ont été rassurés par la baisse des prix du pétrole, qui dissipe les risques inflationnistes.

Vers 17H00 GMT, le baril de Brent, référence mondiale du brut, lâchait 0,69% à 75,77 dollars. Le WTI, son équivalent américain, reculait de 1,07% à 71,31 dollars.

Donald Trump a déclaré vendredi avoir accepté de continuer les discussions avec l'Iran pour mettre un terme à la guerre, mais que le cessez-le-feu en vigueur depuis avril était bel et bien "terminé" à présent.

"Personne ne mise sur une reprise de la guerre. Tout le monde mise sur des escarmouches", d'après Lionel Melka.

ArcelorMittal bondit après une recommandation positive

Dans ces conditions, les informations de marché ont modelé l'humeur des investisseurs.

Le sidérurgiste ArcelorMittal a ainsi réalisé la meilleure performance du jour sur l'indice CAC 40 (+6,42% à 58,02 euros).

Les analystes de JPMorgan ont relevé leur recommandation de "sous-pondérer" le titre ArcelorMittal à "neutre", avec un objectif de prix fixé à 57 euros, soit 4,5% de plus que le précédent.

En queue de classement, Thales a encore reculé (-1,54% à 223,30 euros), pour la quatrième journée consécutive.

Camouflet pour l'ancien DG d'Alstom

Sur l'indice élargi SBF 120, Alstom a terminé la journée sur une petite progression (+0,26% à 15,67 euros).

Les actionnaires du constructeur ferroviaire ont refusé jeudi que le groupe signe un chèque de plus d'un million d'euros à son ancien directeur général Henri Poupart-Lafarge, parti le 31 mars, selon leur vote en assemblée générale.

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