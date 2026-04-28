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La Bourse de Paris termine prudente, avant une fin de semaine cruciale
information fournie par AFP 28/04/2026 à 18:09

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris a fini la séance dans la prudence mardi, dans l'attente de plusieurs rendez-vous cruciaux de politiques monétaires et des résultats des géants de la tech à New York.

Le CAC 40 a perdu 0,46% à 8.104,09 points, en recul de 37,83 points. La veille, il avait reculé de 0,19%, à 8.141,92 points.

"Les investisseurs trouvent un peu de distraction vis-à-vis de la guerre en Iran" grâce aux "réunions des banques centrales et au point culminant de la saison des résultats du premier trimestre", observe Andreas Lipkow de CMC Markets.

La Réserve fédérale américaine (Fed) se réunit mardi et mercredi, avant la Banque centrale européenne (BCE) et la Banque d'Angleterre (BoE) jeudi.

Ces institutions se "réunissent dans un contexte compliqué, face à une inflation qui menace avec la hausse des prix du pétrole et une croissance qui montre quelques signes de faiblesse, notamment en Europe", souligne Benoit Vesco, président de Delubac AM.

Aucune ne devrait annoncer le relèvement de ses taux directeurs.

Autre point d'intérêt: les résultats de plusieurs géants de la tech américains, à savoir Meta, Microsoft, Amazon et Alphabet mercredi et Apple jeudi. La thématique de l'intelligence artificielle sera centrale dans l'esprit des investisseurs.

En effet, selon le Wall Street Journal, OpenAI, le créateur de ChatGPT — qui ne publie pas ses comptes car non coté — n'aurait pas atteint ses propres objectifs aussi bien en matière de chiffre d'affaires que de nombre de nouveaux utilisateurs.

De quoi relancer les craintes sur la soutenabilité des dépenses massives de la Silicon Valley dans l'IA.

Les marchés surveillent enfin toujours la situation au Moyen-Orient. Une nouvelle hausse des prix du pétrole plombe l'humeur, sur fond de blocage persistant du stratégique détroit d'Ormuz en raison du conflit.

Le Brent de la Mer du Nord, référence en Europe, est repassé au dessus 110 dollars le baril, à 111,62 dollars (+3,13%). Le WTI, référence américaine, atteignait de son côté vers 15H50 GMT 99,82 dollars, en hausse de 3,58%.

Côté valeurs, le géant des câbles français Nexans a bondi de 8,19% à 148,00 euros après avoir présenté des résultats salués par les marchés au premier trimestre, disant notamment n'avoir ressenti "aucun impact financier significatif lié à la situation au Moyen-Orient".

Euronext CAC40

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