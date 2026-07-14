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La Bourse de Paris termine finalement à l'équilibre, le Slip Français en hausse
information fournie par AFP 14/07/2026 à 18:57

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris a finalement terminé à l'équilibre mardi grâce à l'annonce d'un recul de l'inflation en juin aux Etats-Unis qui a redonné le moral aux investisseurs.

C'est au terme de cette séance agitée que le Slip Français (dessous masculin, symbole du Made in France) a finalement terminé en hausse au premier jour de sa cotation sur un marché secondaire hors CAC 40.

Au terme d'une journée très volatile, l'indice du CAC 40 a grappillé 2,20 points (+0,03%) à 8.366,85 points. La veille, il avait progressé de 25,68 points (+0,31%) à 8.364,65 points.

La Bourse de Paris avait pourtant commencé la journée en recul, sur fond de hausse des prix du pétrole en raison du conflit au Moyen-Orient et d'attente, avant la publication de l'inflation américaine.

La tendance s'est inversée à l'annonce des chiffres de l'indice des prix à la consommation (CPI) pour le mois de juin (ralentissement à 3,5% sur un an, contre 4,2% en mai).

En toute fin de séance, les investisseurs ont également appris que le président américain renonçait à son projet de taxe à 20% sur les navires passant le détroit d'Ormuz.

Cette annonce a ralenti la hausse des prix du pétrole enregistrée depuis la reprise des violences autour du détroit.

Vers 18H30, le Brent de la mer du Nord s'échangeait à 85,11 dollars le baril (+2,17%).

Dans ces conditions, les valeurs traditionnelles ont réalisé les meilleures performances du jour (Legrand -infrastructures électriques- +1,97% à 142 euros, Schneider Electric +1,69% à 273,10 euros, Crédit Agricole +1,60% à 17,83 euros).

Partenaire de Meta dans les lunettes augmentées à l'intelligence artificielle, Essilorluxottica a enregistré le plus fort mouvement de vente du jour (-2,51% à 165,15 euros).

Le Luxe n'a pas non plus connu un jour faste (Kering -2,44% à 244,25 euros et LVMH -1,74% à 482,95 euros).

Le Slip français réussit son entrée en Bourse

La marque de sous-vêtements Le Slip français, symbole du made in France, a finalement réussi son entrée en Bourse sur un marché secondaire (+2,03% à 15,10 euros).

Le prix de son action, initialement fixé à 14,80 euros, a nettement grimpé dans les premiers échanges, atteignant un maximum de 15,90 euros, avant de perdre son élan.

Euronext CAC40

Valeurs associées

CREDIT AGRICOLE SA
17,830 EUR Euronext Paris +1,60%
KERING
244,250 EUR Euronext Paris -2,44%
LVMH
482,950 EUR Euronext Paris -1,74%
META PLATFORMS
661,2750 USD NASDAQ +0,69%
SCHNEIDER ELECTRIC
273,100 EUR Euronext Paris +1,69%
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TOTALENERGIES
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