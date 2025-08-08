 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
AUG 25 CAC 40 Index (10x)
7 750,00
+0,49%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

La Bourse de Paris termine en hausse, portée par les secteurs bancaire et automobile
information fournie par AFP 08/08/2025 à 18:08

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris a terminé en hausse de 0,44% vendredi, portée par les secteurs bancaire et automobile, sur fond d'interrogations quant à l'impact de changements à venir au sein de la banque centrale américaine sur sa future politique monétaire.

L'indice vedette CAC 40 a avancé de 33,68 points et s'est établi à 7.743,00 points à la clôture vendredi. Sur la semaine, il affiche un bilan en hausse de 2,61%, qui ne lui permet toutefois pas d'effacer la baisse de 3,68% de la semaine précédente.

"Sur le CAC 40, bien que l'indice n'ait pas été tiré de manière phénoménale, deux éléments se distinguent: la progression du secteur bancaire et celle du secteur automobile", observe Alexandre Baradez, responsable de l'analyse marchés chez IG France.

A la cote parisienne, Crédit Agricole a nettement avancé de 3,20% à 16,92 euros, BNP Paribas de 2,52% à 81,50 euros et Société Générale de 1,62% à 57,56 euros.

"C'est directement lié à la hausse des taux sur le marché obligataire, tant en Europe qu'aux Etats-Unis", qui fait suite aux changements possibles au sein du Comité monétaire de la Réserve fédérale (FOMC), explique Alexandre Baradez.

Après la démission surprise de la gouverneure Adriana Kugler vendredi dernier, le président américain compte propulser son conseiller économique Stephen Miran à un poste stratégique au sein de la Fed, qu'il veut voir baisser les taux directeurs.

La nomination de ce défenseur inlassable de la politique économique de Donald Trump dans les médias doit encore être confirmée par le Sénat à majorité républicaine.

Autre nomination très attendue: celle du remplaçant de Jerome Powell, l'actuel président de la Fed, dont le mandat prend fin au printemps prochain. L'ex-gouverneur Christopher Waller fait figure de favori, selon l'agence Bloomberg jeudi.

"Bien que ces deux profils soient favorables à des baisses des taux d'intérêt de la Fed, le marché se demande si ce n'est pas risqué dans la mesure où l'inflation aux Etats-Unis n'est pas sous contrôle", a encore expliqué M. Baradez.

Ailleurs à la cote, le secteur automobile s'est aussi démarqué: Stellantis a grimpé de 2,30% à 8,08 euros, Renault de 2,14% à 32,43 euros, Valeo a pris 4,39% à 9,98 euros et Forvia 3,66% à 10,91 euros.

"Le secteur a été indirectement porté par les 15% de droits de douane obtenus par le Japon dans son accord avec les Etats-Unis", jugé comme une bonne nouvelle alors que le marché craignait une surtaxe plus conséquente, explique Alexandre Baradez.

L'an dernier, le secteur automobile représentait presque 30% des exportations nippones vers les Etats-Unis.

Euronext CAC40

Valeurs associées

BNP PARIBAS
81,5000 EUR Euronext Paris +2,52%
EURONEXT
141,0000 EUR Euronext Paris -0,49%
FORVIA (EX FAURECIA)
10,9100 EUR Euronext Paris +3,66%
RENAULT
32,4300 EUR Euronext Paris +2,14%
SOCIETE GENERALE
57,5600 EUR Euronext Paris +1,62%
STELLANTIS
8,086 EUR MIL +2,41%
Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

BOURSORAMA est une filiale à 100% de Société Générale

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Bourse Euronext dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris
    L'Europe finit en ordre dispersé au terme d'une semaine chargée
    information fournie par Reuters 08.08.2025 18:33 

    par Mara Vilcu Les Bourses européennes ont terminé en ordre dispersé vendredi, alors qu'une semaine riche en résultats financiers et animée par l'entrée en vigueur de droits américains touche à sa fin, les investisseurs analysant aussi les dernières nouvelles concernant ... Lire la suite

  • Incendie dans l'Aude: des villages entourés d'une végétation noircie
    Incendie dans l'Aude: des villages entourés d'une végétation noircie
    information fournie par AFP Video 08.08.2025 18:33 

    Images du paysage recouvert de cendres et de végétation noircie sur les routes autour des villages de Jonquières ou Coustouges, dans le département de l'Aude où les pompiers ont fixé l'incendie géant.

  • Un ancien hôtel s'effondre à Amiens
    Un ancien hôtel s'effondre à Amiens
    information fournie par AFP Video 08.08.2025 18:32 

    Un ancien hôtel s'est effondré dans le centre-ville d'Amiens pour des raisons encore inconnues. Aucune victime n'est à déplorer à ce stade, selon les pompiers et la préfecture.

  • A la prison de Seysses, les détenus face à la chaleur étouffante
    A la prison de Seysses, les détenus face à la chaleur étouffante
    information fournie par AFP Video 08.08.2025 18:32 

    Au centre pénitentiaire surpeuplé de Seysses, près de Toulouse, les détenus font face à une chaleur étouffante, alors qu’une alerte orange à la canicule est annoncée dans la région.

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank