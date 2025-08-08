 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
La France condamne le plan d'Israël pour préparer l'occupation intégrale de Gaza-Barrot
information fournie par Reuters 08/08/2025 à 20:17

Le ministre français des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot lors d'une conférence de presse au ministère des Affaires étrangères à Nicosie

Le ministre français des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot lors d'une conférence de presse au ministère des Affaires étrangères à Nicosie

La France "condamne fermement" le plan du gouvernement israélien visant à préparer l'occupation intégrale de la bande de Gaza, a déclaré vendredi le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot.

"Une telle opération aggraverait une situation déjà catastrophique sans permettre la libération des otages du Hamas, son désarmement et sa reddition", a-t-il ajouté dans un message publié sur le réseau social X.

Le cabinet de sécurité israélien a approuvé dans la nuit de jeudi à vendredi un projet visant à prendre le contrôle de la ville de Gaza, quelques heures après que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a exprimé son intention d'occuper militairement la totalité de l'enclave palestinienne.

(Rédigé par Benjamin Mallet)

