Une nouvelle vague de chaleur débute en France, jusqu'à 41°C attendus ce week-end
information fournie par AFP 08/08/2025 à 17:37

Un homme s'abrite du soleil à l'ombre d'un arbre sur une rive du lac du Bourget, au Bourget-du-Lac, en Savoie le 8 août 2025 ( AFP / JEAN-PHILIPPE KSIAZEK )

Une nouvelle vague de chaleur estivale étouffante a débuté vendredi et va s'étendre samedi avec 28 départements du sud de la France désormais placés en vigilance orange "canicule", et jusqu'à 41°C attendus localement.

Le pic de chaleur est attendu en début de semaine prochaine sur une large partie du pays, après un week-end marqué par des températures comprises entre 34°C et 40°C dans le sud, pouvant atteindre les 41°C du pied des Cévennes à la basse vallée du Rhône, selon Météo-France.

"Les très fortes températures devraient s'intensifier en début de semaine prochaine", avec les journées les plus chaudes prévues lundi et mardi, avant de se maintenir au moins jusqu'en seconde partie de semaine, précise vendredi le service météorologique.

Depuis midi vendredi, Météo-France a placé en vigilance orange à la canicule le Rhône, la Loire, l'Isère, la Drôme, l'Ardèche, les Hautes-Pyrénées, la Haute-Garonne, le Tarn, le Tarn-et-Garonne, ainsi que l'Aveyron et le Lot.

A partir de samedi midi, la vigilance s'étendra à la Dordogne, l'Aude, le Puy-de-Dôme, l'Ain, la Savoie, la Haute-Savoie, l'Allier, les Alpes-de-Haute-Provence, les Hautes-Alpes, l'Ariège, le Cantal, la Charente, la Corrèze, le Gers, la Haute-Loire, le Lot-et-Garonne et la Lozère.

La journée de lundi pourrait ainsi être "la plus chaude à l’échelle nationale. La vague de chaleur devrait se poursuivre jusqu’en seconde partie de semaine prochaine sur le Sud-Est". Après une première vague de chaleur du 19 juin au 4 juillet, cet épisode constitue la 51e vague de chaleur enregistrée en France depuis 1947, selon Météo-France.

- "Irrespirable" -

Au Bourget-du-Lac (Savoie), devant le vaste lac du Bourget, de nombreux visiteurs sont venus se rafraîchir.

Une nouvelle vague de chaleur estivale étouffante a débuté vendredi midi avec 11 départements du sud de la France placés en vigilance orange "canicule" ( AFP / Sébastien DUPUY )

Assis sur un banc à l'ombre, Amar Houas, un Isérois de 57 ans, se veut philosophe. "On fait tout ce qu'il faut faire le matin". Après, "je reste dans mon frigo" à savoir sa maison en pierres. "Et en hiver, dans les Caraïbes", plaisante-t-il.

Alors que le début de la semaine a été plus frais, Annabelle Gaudillere, 39 ans, découvre seulement l'inconfort lié à la chaleur pour ses premières vacances en camping-car. "Hier, on était à Chambéry et on a bougé. En ville, c'est irrespirable. On cherche des points en hauteur, à la fraîche", constate-t-elle.

A Lyon, métropole française la plus souvent placée en vigilance à la canicule, les habitants se préparent à cette nouvelle flambée de températures qui devraient frôler les 40°C ce week-end.

Installée sous une ombrière de la place Bellecour, Séléna (elle n'a pas souhaiter donner son nom), 22 ans, fait sa pause: "J'essaie de me protéger du soleil".

Travailler sous la chaleur, Afi Bombakar, serveur, y est "habitué". "On n'a pas le choix, on est là pour travailler", dit le trentenaire en essuyant les tables d'une terrasse.

Même constat pour Sophie, 29 ans, recruteuse de donateurs pour Médecins du Monde, un travail dans la rue "fait pour les vaillants" surtout lors des "températures extrêmes". Habitant Lyon, elle a dû installer une climatisation à domicile, une "obligation" pour garder en vie son "chat malade", malgré ses réserves écologiques.

- Sécheresse et incendies -

Météo-France a également alerté sur un danger "élevé" de feux de forêt sur le pourtour méditerranéen, alors que l'incendie d'une ampleur exceptionnelle dans l'Aude a été fixé jeudi soir après avoir parcouru 17.000 hectares de végétation et coûté la vie à une personne.

Cette nouvelle vague de chaleur, conjuguée à de très faibles précipitations, va aggraver la sécheresse des sols, déjà très marquée dans le sud-ouest, où les viticulteurs s'inquiètent.

Anomalies mensuelles de température dans le monde par rapport à la période préindustrielle (1850-1900), en °C ( AFP / Luca MATTEUCCI )

"S'il fait chaud comme ça pendant trois semaines, tout va griller", redoutait jeudi Emmanuelle Piovesan, dirigeante du domaine Clos Cavenac dans le Lot-et-Garonne.

En Haute-Loire, la préfecture a placé vendredi certaines zones en alerte renforcée et imposé des restrictions sur l'usage de l'eau.

Pour anticiper des "pannes potentielles de climatisation liées aux très hautes températures", la SNCF a supprimé plusieurs allers-retours sur les lignes Bordeaux-Marseille et Paris-Clermont.

"On note une accélération de la survenue des vagues de chaleur au fil du temps. Cette tendance est bien liée au changement climatique, qui a un impact fort sur les températures en France hexagonale", a déclaré à l'AFP Lauriane Batté, climatologue à Météo-France.

Environnement
