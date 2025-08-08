Incendie fixé, mais pas encore maîtrisé, alors que la canicule s'annonce

Des pompiers luttent contre le feu à Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse, dans l'Aude, le 7 août 2025 ( AFP / Idriss Bigou-Gilles )

Dans un paysage couleur cendre, les pompiers, qui ont fixé l'incendie géant de l'Aude, poursuivent leurs opérations de noyage des foyers et des 90 km de lisières, pour éviter des reprises du feu, alors qu'un épisode de canicule s'annonce ce weekend.

Sur une lisière sécurisée, à proximité du point de départ du feu, des pompiers s'évertuent à refroidir les dernières cendres, a constaté une journaliste de l'AFP.

"On est dans une phase de surveillance pour vérifier qu'il n'y ait pas des réactivations du feu, des points chauds qui apparaissent. La météo nous aide parce qu'on a un couvert nuageux et une humidité qui est bien remontée mais il faut se méfier parce que le soleil va réapparaître (...) Ce sera une surveillance constante", a déclaré sur place le lieutenant-colonel Vincent Fabre, en charge des opérations à l'avant du feu.

Cependant, "le ciel bas", qui rend plus facile le travail des pompiers au sol, est "défavorable pour les moyens aériens", a déclaré le colonel Christophe Magny, à la tête des opérations.

Un hélicoptère bombardier d'eau a été utilisé vendredi. Mais les avions, "ils ne sont pas adaptés à la phase actuelle", ont précisé dans l'après-midi les pompiers à l'AFP

"Les avions sont adaptés à une phase de lutte active quand il y a les flammes. Là, on n'est pas du tout dans cette configuration" depuis que le feu a été fixé jeudi soir, ont-ils encore dit.

Image satellitaire du département de l'Aude en France avec les feux actifs au cours des dernières 24h au 7 août à 9h, d'après les données satellitaires de Modis et Viirs ( AFP / Guillermo RIVAS PACHECO )

Et la météo devrait être moins favorable. "L'Aude sera placée en vigilance orange à la canicule" à partir de samedi, note la préfecture dans un communiqué.

Selon Météo-France, le vent devrait s'intensifier aussi.

"Les pompiers vont faire le maximum, avant le retour de la tramontane" ce weekend, a déclaré à l'AFP la présidente du conseil départemental de l'Aude, Hélène Sandragné, ajoutant: "C’est un soulagement que le feu soit fixé mais une vigilance absolue reste de mise".

- "Vigilance absolue"-

L'incendie a parcouru 17.000 hectares de végétation, dont 13.000 ont brûlé, depuis mardi après-midi, selon la sécurité civile.

Un pompier lutte contre le feu le 7 août 2025 près de Jonquières, dans l'Aude ( Sécurité civile / Handout )

Parti vers 16H00 de la commune de Ribaute, à une quarantaine de kilomètres de Narbonne et de Carcassonne, le sinistre a fait un mort, une femme de 65 ans, et 23 blessés: cinq habitants hospitalisés, dont un grièvement brûlé, et 18 sapeurs-pompiers, dont un grave, selon la préfecture.

D'après les premiers éléments de l'enquête, l'incendie a démarré sur le bord d'une route de la commune de Ribaute, selon la gendarmerie.

Le parquet de Carcassonne a indiqué à l'AFP ne pas connaître encore son origine.

Les gendarmes font du porte à porte à Ribaute et dans les communes proches pour rassembler davantage d'éléments pour l'enquête, a constaté un photographe de l'AFP.

- Les habitants peuvent rentrer -

Le sous-préfet de l'Aude, Rémi Recio, s'exprime devant la presse le 8 août 2025 à Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse, dans l'Aude ( AFP / Bertrand GUAY )

Trois jours après leur évacuation, les habitants des villages sinistrés "peuvent réintégrer leur domicile", a annoncé la préfecture de l'Aude. L'électricité a été rétablie dans pratiquement toutes les communes, sauf dans celle de Fontjoncouse, où une centaine de foyers restent privés d’électricité.

"La mobilisation des sapeurs pompiers restera intense sur le terrain dans les jours à venir", selon la préfecture qui a interdit l'accès aux massifs forestiers audois jusqu'à dimanche inclus.

Pour elle, "les axes fermés à la circulation restent pour l’essentiel non reconnus et donc potentiellement encore dangereux, notamment du fait de la présence de câbles électriques sur les routes".M. Pouget a également affirmé que l'incendie ne serait pas "déclaré éteint avant plusieurs jours", ajoutant qu'"il y a encore beaucoup de travail".

Un millier de pompiers restaient engagés vendredi, contre près de 2.000 la veille.

Un Canadair de la Sécurité civile survole un incendie dans le département de l'Aude, près de Ribaute et de Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse, sur une photo prise le 6 août et diffusée le 7 août 2025 par la Sécurité civile ( Sécurité civile / Handout )

Au plus fort de la crise, 5.000 foyers ont été privés d'électricité, selon la préfecture qui recommande d'annuler tous les événements publics et privés prévus ce weekend.

Le sinistre géant a aussi détruit ou endommagé 36 habitations et brûlé 54 véhicules.

Il a provoqué une dégradation de la qualité de l’air, "un épisode de pollution aux particules en suspension PM 10", c’est-à-dire des particules dont le diamètre est inférieur à 10 micromètres, des poussières inhalables, annonce Atmo Occitanie.

C'est le pire incendie depuis au moins 50 ans sur le pourtour méditerranéen français, selon une base de données gouvernementale répertoriant les feux de forêt depuis 1973.

Le Secours populaire a lancé un appel aux dons, "pour celles et ceux qui ont tout perdu, l’urgence est réelle : vêtements, kits d’hygiène, matelas, mobilier de première nécessité, hébergement temporaire..."