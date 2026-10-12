La Bourse de Paris termine en hausse avant une semaine chargée en publications

Le siège d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris, dans le quartier d'affaires de La Défense, le 9 octobre 2025 ( AFP / Ludovic MARIN )

La Bourse de Paris a fini en hausse lundi, avant une semaine chargée en termes de résultats d'entreprises et de chiffres d'inflation avec des publications aux États-Unis et dans la zone euro.

Le CAC 40 a pris 0,38% à 7.832,88 points, en hausse de 29,55 points. Vendredi, il avait pris 0,95%.

"Les investisseurs sont restés attentistes, dans les +starting block+, avant le début de la saison des résultats d'entreprises", explique à l'AFP Pierre-Alexis Dumont, directeur des investissements chez Sycomore AM.

A Paris, les investisseurs français ont attendu les résultats du troisième trimestre du numéro un du luxe LVMH (+1,18% à 384,50 euros), publiés après la fermeture de la Bourse. Depuis le début de l'année, LVMH a perdu 40% de sa valeur, et s'est même fait détrôner en terme de première capitalisation boursière française par le géant des cosmétiques L'Oréal.

De l'autre côté de l'Atlantique, la saison sera inaugurée par les banques américaines, JPMorgan, Goldman Sachs, Wells Fargo et Citi mardi. Bank of America et Morgan Stanley compléteront le tableau mercredi.

La semaine sera enfin marquée par la publication d'indicateurs d'inflation en Europe et aux Etats-Unis, cruciaux pour anticiper la suite de la politique monétaire des grandes banques centrales.

En Europe, les chiffres définitifs de l'inflation de septembre dans la zone euro sont attendus vendredi.

L'inflation américaine de septembre, dont la publication est prévue mercredi, est attendue en hausse, à 3,6% sur un an, contre 3,4% en août, sous l'effet de la flambée des prix des carburants, selon le consensus FactSet.

Hausse du taux d'emprunt français

La dette française est toujours au cœur des préoccupations sur les marchés, alors que le projet de budget 2027 du gouvernement sera examiné à partir de mardi à l'Assemblée nationale.

Le taux hexagonal à échéance dix ans a grimpé à 4,89%, contre 4,85% à la clôture vendredi. Il s'est encore écarté de son équivalent allemand, référence en Europe, qui est resté stable à 3,47%.

"Les investisseurs ne s'attendent pas à de très bonnes nouvelles. Chaque parti conserve son positionnement et les modifications apportées en Commission ne se font pas en faveur de baisses de dépenses, au contraire", estime Pierre-Alexis Dumont.

Les députés socialistes ont annoncé qu'ils défendraient une motion de rejet contre le projet ce qui, en cas d'adoption, vaudrait échec du texte en première lecture à l'Assemblée nationale.

Vallourec dans le vert

Le groupe industriel Vallourec a pris 3,83% à 18,57 euros, après avoir annoncé un "contrat majeur" avec TotalEnergies pour la fourniture de plus de 16.000 tonnes de tubes destinés au champ gazier d'Absheron, en Azerbaïdjan.

L'Etat premier actionnaire d'Eramet

L'Etat va augmenter sa participation au capital du groupe minier en difficulté Eramet (-3,97% à 43,52 euros) au point d'en devenir le premier actionnaire, dans le cadre d'une augmentation de capital allant jusqu'à 500 millions d'euros et prévue pour la fin d'année, selon l'Elysée lundi.

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