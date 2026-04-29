Facturation électronique : près de 40% des entreprises se sont pas prêtes pour la généralisation au 1er septembre

En septembre, toutes les entreprises devront recevoir les factures électroniquement via une plateforme agréée, et les plus grosses devront aussi les émettre de cette façon.

( AFP / MIGUEL MEDINA )

La facturation électronique sera obligatoire pour toutes les entreprises dès le 1er septembre, mais près de 4 entreprises sur 10 n'ont pas encore mis de stratégie de déploiement en place, selon la 7e vague du baromètre de l'Ordre des experts-comptables, publiée mardi 28 avril.

Selon cette étude Opinionway réalisée pour le Conseil national de l'ordre des experts-comptables (CNOEC) et ECMA, éditeur de la plateforme jefacture.com, 62% des entreprises interrogées en février étaient soit déjà opérationnelles (27%), soit en train de déployer un plan d'action (21%), soit en train de définir un plan d'action (14%). Mais 38% n'avaient toujours pas défini de plan.

Or en septembre, toutes les entreprises devront recevoir les factures électroniquement via une plateforme agréée (PA), et les plus grosses devront aussi les émettre de cette façon. Au 1er septembre 2027, toutes les entreprises devront à la fois émettre et recevoir les factures électroniquement.

Les experts-comptables, très présents dans la mise en place de cette réforme pilotée par Bercy, sont moins optimistes que leurs clientes sur la préparation de celles-ci. Pour eux, ce ne sont que 45% des entreprises qui se préparent ou sont prêtes et donc 55% n'auraient encore rien défini.

"Prise de conscience"

Désormais, cependant, la totalité des entreprises connaissent l'obligation de se soumettre à cette réforme, alors qu'en juillet 2025, 22% l'ignoraient.

Seules 35% des entreprises ont déjà choisi leur plateforme, alors que cet instrument est au cœur du dispositif, et seules 40% indiquent être inscrites dans l'annuaire central des assujettis, corollaire de la plateforme. Les très petites entreprises de 6 à 9 salariés sont en avance , puisque 59% se disent inscrites dans l'annuaire.

Finalement, 83% des entreprises pensent qu'elles auront mis une PA en place au 1er septembre, dont 100% des PME de 20 à 49 salariés interrogées. Les experts-comptables sont cette fois plus optimistes, misant sur 86% des clients ayant choisi leur PA au 1er septembre.

Pour Damien Charrier, président du CNOEC, cité dans le communiqué, "la prise de conscience" sur la facturation électronique "est là, mais (...) il est impératif que les entreprises n'attendent pas le dernier moment pour engager cette transition majeure".

L'étude a été réalisée du 10 au 27 février auprès de 402 experts-comptables et 404 entreprises de moins de 250 salariés, et 20 entretiens ont été réalisés avec des experts-comptables du 5 au 25 février.