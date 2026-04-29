 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Suspension du permis pour téléphone au volant : le dispositif s'étend en France
information fournie par Boursorama avec Media Services 29/04/2026 à 11:56

Selon la Charente-Maritime, qui rejoint la liste des départements où la mesure est testée, la durée de la sanction pourrait aller de 15 jours à 6 mois.

(illustration) ( AFP / JEAN-PHILIPPE KSIAZEK )

(illustration) ( AFP / JEAN-PHILIPPE KSIAZEK )

Instaurée à l'automne dans les Landes puis suivie dans deux autres départements, la suspension du permis de conduire en cas d'usage du téléphone au volant va être également mise en place vendredi 1er mai en Charente-Maritime, selon la préfecture. "Toute utilisation du téléphone en conduisant pourra entraîner une suspension du permis de conduire", a annoncé en début de semaine la préfecture de Charente-Maritime, qui a précisé mardi soir que la durée de la sanction pourrait aller de 15 jours à 6 mois.

Le département touristique du littoral atlantique en rejoint deux autres du Sud-Ouest, les Landes et le Lot-et-Garonne, ainsi que le Pas-de-Calais, où la mesure a été progressivement mis en place ces derniers mois.

Selon le Code de la route, tenir son téléphone en main durant la conduite - ou utiliser une oreillette - est punissable d'un retrait de 3 points et d'une amende forfaitaire de 135 euros, mais s'il est couplé à une autre infraction, ce geste au volant peut entraîner une suspension administrative du permis de conduire pour une durée maximale de six mois.

-10% d'infractions en 4 mois d'application, selon de premiers chiffres

Dans les Landes, département pionnier dans le durcissement de cette règle, le retrait immédiat pour usage du téléphone au volant a été déployé dès le mois de novembre, entraînant la suspension de 350 permis de conduire, pour une durée "de quinze jours" envers les contrevenants, selon la préfecture. Elle relève une diminution de 10% des infractions concernant l'usage du téléphone au volant, entre novembre 2025 et mars 2026, par rapport à la même période un an plus tôt.

Le préfet des Landes Gilles Clavreul se base notamment sur le droit du représentant de l'Etat localement à exercer son pouvoir discrétionnaire lorsqu'il est "saisi d'un procès-verbal constatant une infraction" routière. "On s'attend à avoir des contentieux sur le sujet, mais nous estimons que nous sommes dans le cadre législatif réglementaire. Pour nous, il n'y a pas de difficulté", avait expliqué en novembre un représentant de la préfecture landaise à une correspondante de l'AFP.

Dans le Pas-de-Calais, où la mesure est en vigueur depuis février, 21 permis de conduire ont été suspendus pour une durée de deux mois et 420 avertissements ont été émis, a détaillé la préfecture, promettant "plus de fermeté" à partir des jours à venir. Pour la police nationale, l'usage du téléphone au volant multiplie par trois le risque d'accident.

Sport
Automobile / Equipementiers

5 commentaires

  • 29 avril 17:03

    kolporter, mais c'est lui qui les promulgue.nombre de lois votez par le parlement et jamais promulgué

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
    information fournie par Reuters 30.04.2026 06:06 

    * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe : * SOCIETE ... Lire la suite

  • Un homme déjà mis en examen en 2025 pour viols sur des jeunes garçons dans le Beaujolais (Rhône) l'a de nouveau été en avril après la découverte d'autres victimes, 34 au total, âgées de trois à neuf ans, a indiqué mercredi le parquet de Villefranche-sur-Saône, confirmant une information du Monde ( AFP / Damien MEYER )
    Rhône: un homme mis en examen pour viols et agressions sexuelles sur une trentaine d'enfants
    information fournie par AFP 30.04.2026 05:34 

    Un homme déjà mis en examen en 2025 pour viols sur des jeunes garçons dans le Beaujolais (Rhône), l'a de nouveau été en avril après la découverte d'autres victimes, 34 au total, âgées de trois à neuf ans, a indiqué mercredi le parquet de Villefranche-sur-Saône, ... Lire la suite

  • Vue d'écrans affichant le logo de l'Insee, le 8 septembre 2025 à Toulouse (Haute-Garonne) ( AFP / Lionel BONAVENTURE )
    L'Insee va annoncer sur quel pied la croissance a entamé l'année
    information fournie par AFP 30.04.2026 04:47 

    L'Insee annonce jeudi matin ce qu'a été la croissance du premier trimestre: était-elle robuste avant le déclenchement de la guerre au Moyen-Orient fin février, ou déjà un peu faible? La réponse est importante car le premier trimestre pèse lourd dans la croissance ... Lire la suite

  • Manifestation devant la citadelle médiévale, à l'appel du collectif "Nous Carcassonne", pour protester contre les décisions prises par le maire du Rassemblement National Christophe Barthès, le 29 avril 2026 à Carcassonne, dans l'Aude ( AFP / LIONEL BONAVENTURE )
    A Carcassonne, conquise par le RN, une manifestation contre l'extrême droite
    information fournie par AFP 29.04.2026 22:47 

    Plus de 300 personnes ont défilé mercredi à Carcassonne contre l'extrême droite, après l'élection du maire RN Christophe Barthès et ses premières décisions décriées par le tissu associatif, comme un arrêté anti-mendicité ou le retrait de certaines subventions. ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank