La Bourse de Paris s'achemine vers une année 2025 positive

Le groupe pharmaceutique Sanofi recule à la Bourse de Paris après avoir indiqué qu'il s'attend à un report de la décision d'autorisation aux Etats-Unis pour son traitement expérimental contre la sclérose en plaques ( AFP / LUDOVIC MARIN )

La Bourse de Paris évoluait en repli mercredi, évitant toute prise de risque pour la dernière séance de l'année, qui sera écourtée pour le réveillon du Nouvel An.

L'indice vedette CAC 40 reculait de 0,50% vers 09H50, soit de 40,64 points, à 8.127,51 points. La veille, le CAC 40 a avancé de 0,69%, soit de 56,13 points pour s'établir à 8.168,15 points à la clôture.

La séance sera abrégée, avec une clôture prévue à 14H00 (heure de Paris). À l'image des autres grandes places mondiales, la Bourse de Paris restera fermée le 1er janvier pour le jour férié du Nouvel An. La première séance de 2025 se tiendra donc vendredi 2 janvier à partir de 09H00.

Plusieurs places européennes sont par ailleurs fermées mercredi pour les fêtes de fin d'année, notamment Francfort, Milan et Zurich. Sur l'ensemble de l'exercice 2025, leurs performances ont été positives pour la troisième année consécutive: la Bourse de Francfort affiche une hausse de 23,01%, Milan s'envole de 31,47%, tandis que Zurich progresse de 14,37%.

A ce stade, depuis le 1er janvier, l'indice parisien affiche une progression d'un peu plus de 10%, le CAC 40 ayant été freiné par l'instabilité politique en France et les incertitudes budgétaires.

Depuis la dissolution de l'Assemblée nationale en juin 2024, le CAC 40 souffre d'un climat d'instabilité politique prolongé, alimentant la défiance des investisseurs.

Le retard du CAC 40 s'explique aussi par sa composition sectorielle. "L'indice est fortement pondéré en valeurs du luxe, industrielles et énergétiques, et 2025 n'a pas été une année favorable" pour ces secteurs, explique Daniela Hathorn analyste marchés pour Capital.com, interrogée par l'AFP.

Dans une année surtout marquée par le boom des valeurs technologiques, dopées par la fièvre autour de l'intelligence artificielle, le CAC 40 a souffert de son manque d'exposition à ce secteur.

En cette fin d'année, les volumes d'échanges devraient rester faibles et les investisseurs laissés avec "peu d'informations nouvelles sur lesquelles s'appuyer" en attendant janvier, commente Stephen Innes, gérant de Spi AM.

Maurel & Prom sort du capital du nigérien Seplat Energy

Le groupe pétrolier français Maurel & Prom (+5,97% à 5,42 euros) a annoncé mardi la cession de l'intégralité de sa participation dans la compagnie pétrolière nigériane Seplat Energy, soit 120,4 millions d'actions, représentant 20,07% du capital.

"La cession est réalisée sur la base d'un prix de 305 pence par action, correspondant à un prix de cession total de 496 millions de dollars", précise le groupe dans un communiqué.

Euronext CAC40